Star Wars-Erfinder George Lucas baut Museum in Los Angeles

Los Angeles (dpa) - «Star Wars»-Erfinder George Lucas (72) hat Los Angeles als Standort für sein lange geplantes Museum gewählt. Das «Lucas Museum of Narrative Art» werde auf dem Exposition-Park-Gelände in der Filmmetropole gebaut, teilte die Museumsleitung am Dienstag mit. Lucas, der in Nordkalifornien wohnt, hätte für das nahe gelegene San Francisco wählen können. Es sei eine «extrem schwierige» Entscheidung gewesen, hieß es in der Mitteilung. Zeitweise war auch Chicago in der engeren Wahl.