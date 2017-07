Die Oper wird doppelt so teuer und öffnet erst 2022 wieder. Aber das ist nicht die einzige Baustelle. Im Kulturbereich hakt es generell.

Köln. Als die Kölner Oper im Mai eine wahre Weltpremiere ankündigte, musste sie ein wenig Spott einstecken. Die Oper „Fidelio“ von Wolfgang Amadeus Mozart versprach da ein Plakat. Nur hat gar nicht jener, sondern Ludwig van Beethoven „Fidelio“ geschrieben. Die Plakate waren schnell abgehängt, der Fauxpas vergessen. Nichts gegen die Häme wegen des falschen „Fidelio“ ist allerdings der Spott, den das Projekt Opern-Sanierung aushalten muss. Ähnlich wie der Berliner Flughafen will die Oper partout nicht fertig werden.

Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) sprach am Montag bei einer Pressekonferenz von einem „Desaster“. Denn jetzt steht fest, dass die Bühnen erst 2022 wieder eröffnen. Ursprünglich war dies schon für 2015 vorgesehen. Leider habe es seit Beginn der Arbeiten 2012 „gravierende Mängel in Planung und Ausführung, deren Anzahl und Dimension bei mir Unverständnis auslösen und mich zornig machen“, gegeben.

Sie spricht von einem Desaster: Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker.

Reker, die das Thema nach ihrer Wahl im Oktober 2015 zur Chefsache gemacht hatte, scheint sichtlich verärgert. Denn zu der Zeitverzögerung kommen explodierende Baukosten. Die Stadt gab jetzt bekannt, dass die Generalüberholung von Oper und Schauspielhaus mehr als doppelt so teuer wird wie ursprünglich geplant. Statt 250 Millionen Euro soll die Sanierung zwischen 545 und 570 Millionen Euro kosten. Zum Vergleich: Die Elbphilharmonie hat 789 Millionen Euro gekostet.

Eben dieser Blick nach Hamburg ärgert den Kölner CDU-Kulturpolitiker Ralph Elster (CDU). Einen Elbphilharmonie-Effekt werde es in Köln nicht geben. „Für eine ähnlich hohe Summe haben wir in Köln dann kein tolles Wahrzeichen wie in Hamburg mit der Elbphilharmonie, sondern ein saniertes Gebäude aus den 50er Jahren“, sagte Elster etwas frustriert. „Unglaublich, Köln steht blamiert da.“

Immerhin seien die jetzt vorgelegten Pläne und Kosten realistisch. Bernd Streitberger ist seit einem Jahr Betriebsleiter der Bühnen und übernimmt seitdem die Funktion des Bauherren. Er hatte sich ein Jahr Zeit erbeten, um eine seriöse Prognose für den Umbau präsentieren zu können. 50 Experten unterstützen ihn dabei. „Bei den vorgelegten Annahmen handelt es sich um eine nach heutigem Stand realistische Perspektive, in die wir die relevanten Risiken entsprechend eingerechnet haben“, sagte Streitberger.

