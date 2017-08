Mit einem Krimi aus Österreich startet die neue «Tatort»-Saison: Zu erwarten sind auch der Start des Schwarzwald-Teams, das Münster-Duo in der Kunstwelt, die Münchner Kommissare in der Pornobranche und die Stuttgarter in einem Verkehrsstau.

Berlin. Nach zehn Wochen Sommerpause gibt es am Sonntag (27.8.) um 20.15 Uhr im Ersten wieder einen neuen «Tatort». Der erste Fall der neuen Saison kommt vom Wiener Team und heißt «Virus». In der Woche drauf ist aber bereits wieder eine (kurze) Erstausstrahlungspause angesagt: Das Erste der ARD zeigt das TV-Duell von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihrem SPD-Herausforderer Martin Schulz. Was ist in der «Tatort»-Saison 2017/18 eigentlich zu erwarten?

Der Stuttgart-«Tatort» profiliert sich zum Beispiel: In der aufwendig mit Computertechnik produzierten Folge «Stau» (10. September) von Dietrich Brüggemann ermitteln die Kommissare Lannert und Bootz (Richy Müller und Felix Klare) unter Zeitdruck in einem Verkehrsstau, in dem sich der Täter noch befinden muss.

Das Schweizer Team kommt am 17. September wieder. Im Krimi «Zwei Leben» mit den Ermittlern Flückiger und Ritschard (Stefan Gubser und Delia Mayer) knallt einem Fernbusfahrer ein Mann in die Windschutzscheibe. Am Bundestagswahlsonntag (24. September) ist dann eine Woche später im Ersten kein neuer «Tatort» im Programm.

Am 1. Oktober startet das neue Schwarzwald-Team des SWR als Nachfolger des Bodensee-«Tatorts». Die Ermittler Franziska Tobler und Friedemann Berg (Eva Löbau und Hans-Jochen Wagner) bekommen es in ihrem ersten Fall («Goldbach») von Regisseur Robert Thalheim mit einem erschossenen Kind im Wald zu tun.

Danach sind die Termine im Ersten noch nicht alle hundertprozentig klar, aber eine Menge Filme angekündigt.

Im Krimi «Der Rote Schatten» (15. Oktober) von Dominik Graf werden beispielsweise die Stuttgarter Kommissare mit der RAF-Vergangenheit konfrontiert. Der viertletzte Bremer «Tatort» mit Inga Lürsen und Stedefreund (Sabine Postel und Oliver Mommsen), «Zurück ins Licht», steht dann wohl am 22. Oktober an. Im Februar wurde angekündigt, dass 2019 Schluss ist mit dem aktuellen Bremen-Team.

Das Frankfurter «Tatort»-Team Janneke und Brix (Margarita Broich und Wolfram Koch) kommt mit zwei Folgen in dieser Saison - bereits klar ist laut HR das Sendedatum 29. Oktober für den Gruselfilm «Fürchte dich» - ein zu Halloween passender Krimi im Edgar-Wallace-Style.

Im November kommt dann ein neuer Krimi mit dem beliebtesten Team, dem skurrilen Duo aus Münster. Kommissar Thiel und Prof. Boerne (Axel Prahl und Jan Josef Liefers) tauchen in dem Krimi «Gott ist auch nur ein Mensch» in die Welt der Kunst ein, nachdem sich ein Werk des Aktionskünstlers G.O.D. als echte Leiche entpuppt hat.