"Schlangengrube" wird durch eine bunte Ansammlung an Einfällen und Assoziationen angetrieben. Ein bisschen Medienkritik hier, etwas Krimi da und zusätzlich etwas Familiendrama mit einem Potpourri aus skurillen Einfällen. Allem voran "Boerne kocht": Das schaurig-schöne Kochshow-Konzept von Professor Boerne. Zunächst wird dem Zuschauer hier ein forensisches Fallbeispiel präsentiert und im Anschluss ein passendes Gericht zubereitet. Im gleichen Raum. Der Gerichtsmedizin. Der Produzent findet die Idee super, nur an den Gerichten hat er noch etwas auszusetzen.

Den Autoren ist ein kurzweiliger Kommentar auf die deutsche Fernsehlandschaft gelungen. In einem Szenario zwischen Promi-Kochshow mit Ekel-Faktor ("Boerne kocht" - forensische Küche) und Zoo-Soap ("Löwe, Seehund, Pinguin") müssen sich die Kriminalisten an einem etwas kruden Mordfall entlanghangeln. Dabei fällt der Fall in der Gesamtwertung klar durch. Punkten kann der Tatort durch die bisweilen skurillen Zwischenmomente.

Wer in diesem Krimi, wie in welche kriminellen Machenaschaften involviert ist, lässt sich im Nachhinein schwer rekonstruieren. Da ist zunächst ein tote Frau in der Wohnung mit dutzenden Katzen und Lungenkrebs. Bis kurz vor ihrem Tod war sie Stammgast im Zoo und hat dort regelmäßig Tiere gezählt. Ihre Halbschwester verkauft Marihuana an Thiels Vater und ist mit der ominösen Webseite schlangengrube.org verbandelt. Dort kann man Schlangengift kaufen, welches wiederum von geklauten Schlangen abgezapft wird. Dahinter steckt auch irgendwie der Zoo-Direktor, aber auch der Moderator von "Löwe, Seehund, Pinguin"- der Zoo-Soap, die von einem zwielichtigen TV-Produzenten produziert wird, der auch "Boerne kocht" ins Fernsehen bringen soll. Schließlich muss Thiel als Undercover-Tierpfleger investigativ im Zoo ermitteln. Da fällt es schwer den Faden zu behalten.

Vielleicht war am Ende doch Staatsanwältin Klemm die Täterin. Schwer zu sagen. Ist aber auch egal. "Schlangengrube" ist ein sehr unterhaltsamer Film. Kein besonders guter Krimi, aber sehr kurzweilige Unterhaltung. Punkt.