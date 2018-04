Nachdem er am Theater bereits einige Rollen gespielt hat, ist Samuel Koch jetzt in seinem ersten Kinofilm zu sehen.

Saarbrücken. Sein Berufswunsch war für Samuel Koch schon lange klar. Bereits mit zwölf Jahren erhielt er Schauspielunterricht, dann folgten kleinere TV-Auftritte und eigene Kurzfilme, bevor er 2010 mit seinem Schauspielstudium in Hannover begann. Zwei Monate später hatte er vor laufenden Kameras in der ZDF-Show „Wetten dass,..?“ einen Unfall, seit dem er im Rollstuhl sitzt. In „Draußen in meinem Kopf“ ist der 30-Jährige ab Donnerstag erstmals in einer Kino-Hauptrolle zu sehen.

Sie sind seit 2014 Ensemble-Mitglied im Staatstheater Darmstadt und haben unter anderem Hauptrollen in „Faust“, „Hiob“ oder „Prinz von Homburg“ gespielt. Bedeutete die erste Hauptrolle in einem Kinofilm eine andere Herausforderung?

Samuel Koch: Ja natürlich. Hauptrollen im Theater, das darf ich privilegierter Weise sagen, bin ich schon ein bisschen gewohnt. Aber Theater und Film kann man schwer vergleichen. Beides hat seine Vorzüge. Im Theater hat man diesen Live-Moment. Im „Faust“ bin ich drei Stunden auf der Bühne, als „Prinz von Homburg“ auch fast zwei Stunden ununterbrochen. Und man hat unmittelbar die Zuschauer vor sich. Was passiert, das passiert und das kann man auch nicht mehr ändern. Das ist beim Film ganz anders. Da ist einfach der Vorteil oder das Besondere, das Intensive, dass (...) man eine viel höhere Intensität hat, was das mimische oder gestische Spiel anbelangt. Und dass man im wahrsten Sinne des Wortes den Figuren in die Augen gucken kann – und im Optimalfall auch dahinter.

Ihre Regisseurin Eibe Ma¬leen Krebs hat gesagt, selbst querschnittsgelähmt zu sein, sei nicht die Voraussetzung gewesen, dass Sie die Rolle bekommen haben. Aber hat es Ihnen erleichtert, diese Rolle auszufüllen?

Koch: Ich würde behaupten, nein. Mir wurde ständig, fast täglich, gesagt, dass ich mich nicht so viel bewegen darf. Mich hatte eher der Charakter dieser Figur gereizt. Weil ich mit ihm dann doch so genau gar nichts gemein habe. Es ist heftig, sich vorzustellen, wie das ist, ohne Elternhaus, als Waise aufzuwachsen. Es ist heftig, sich vorzustellen, dass man weiß, man hat nur noch wenige Tage oder nur wenig Zeit zu leben.

Aber gerade diese Form von Ohnmacht – dass man beispielsweise nicht mal eben eine Fliege verscheuchen kann – können Sie doch besser nachempfinden als Menschen, die nicht querschnittsgelähmt sind?