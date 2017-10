Los Angeles (dpa) - Die Premiere des Science-Fiction-Films «Blade Runner 2049» fällt wegen des Anschlags von Las Vegas mit 58 Toten und gut 500 Verletzten in kleinerem Stil aus als geplant.

Bei dem für Mittwoch geplanten Ereignis werde es keinen roten Teppich geben, hieß es in einer Mitteilung an die Gäste dem Magazin «Variety» zufolge. Am Montag war aus demselben Grund bereits die Premiere für das Drama «Marshall» abgesagt worden.

«Blade Runner 2049» mit Harrison Ford und Ryan Gosling knüpft an «Blade Runner» von 1982 an, in dem Ford im düster-verregneten Los Angeles des Jahres 2019 Jagd auf künstliche Menschen gemacht hatte.