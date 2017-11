Boerne und Thiel kalauern sich in ihrem neusten Fall durch die Münsteraner Skulpturen-Tage, begegnen dabei Gott und stellen sich die elementare Frage: Was ist Kunst?

Aktionskünstler Zoltan Rajinovic alias G.O.D. (Aleksandar Jovanovic) in einer Szene vom "Tatort - Gott ist auch nur ein Mensch" (undatierte Filmszene).

Mit dem Tatort: „Gott ist auch nur ein Mensch“ tauchen Kriminalhauptkommissar Thiel (Axel Prahl) und Rechtsmediziner Prof. Boerne (Jan Josef Liefers) in die Kunstszene ein. Ein „kunstaffiner Serienkiller“ hält die Münster kurz vor der Eröffnung der internationalen Skulptur-Tage in Atem. Kunstvoll präpariert und als Skulpturen präsentiert tauchen Leichen im öffentlichen Raum der Stadt auf. Schnell geraten einige Künstler ins Visier der Ermittler. Besonders der Aktionskünstlers Zoltan Rajinovic, genannt G.O.D. (Aleksandar Jovanovic), macht sich verdächtig, hat er doch angekündigt der Stadt Münster zur Eröffnung der Skulpturen-Tage medienwirksam ein spektakuläres neues Werk zu schenken.

Als auserwählter Meisterschüler von G.O.D. steckt Boerne zwischen den Stühlen: Auf der einen Seite die verehrt er seinen Meister gottgleich, auf der anderen Seite steht die Vermutung, dass dieser einen Mord zur Kunst erklären möchte. Eins vorweg: Wer bisher nichts mit Boerne und Thiel anfangen konnte, wird auch nach „Gott ist auch nur ein Mensch“ nichts von den Münsteraner Ermittlern überzeugt sein. Die clownesk, komödiantische Art mit der Jan Josef Liefers den Rechtsmediziner Boerne spielt wird auch im aktuellen Fall auf die Spitze getrieben. Ein Kalauer jagt den nächsten. Besonders jedwedes Wortspiel mit dem Wort „Gott/G.O.D.“ hat es den Drehbuchautoren angetan.

Die Schauspieler Jan Josef Liefers (l) und Axel Prahl am 05.07.2017 in Münster (Nordrhein-Westfalen) bei Dreharbeiten zum "Tatort - Gott ist auch nur ein Mensch - Thiel und Boerne in der Kunstwelt".