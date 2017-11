Der Dresdner Tatort kann nach einer unterirdischen Folge wieder Land gewinnen und überzeugt mit einem tragikomischen Krimi in der Versicherungs-Branche.

In der Versicherung ALVA (Firmenmotto: „Ihr Partner für ihre Sicherheit“) wird der Abteilungsleiter Heiko Gebhardt (Alexander Schubert) von einem Scharfschützen, mit der „Treffsicherheit eines Schützenkönigs“ vom gegenüberliegenden Gebäude aus erschossen. Die Oberkommissarinnen Karin Gorniak (Karin Hanczewski) und Henni Sieland (Alwara Höfels) und ihr Chef Schnabel (Martin Brambach) befragen die Angestellten der Versicherung und finden sich in einem Geflecht aus Mitarbeiterintrigen und knallharter Firmenpolitik wieder. Auch unter den Versicherten finden sich schnell „renitente Kunden“, die als Verdächtige in Frage kommen.