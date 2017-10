New York (dpa) - Die Verfilmung von Stephen Kings Horror-Bestseller «Es» hat sich zurück an die Spitze der nordamerikanischen Kinocharts geschoben.

In seiner vierten Woche quetschte sich der Film ersten Schätzungen zufolge hauchdünn am Neueinsteiger «American Made» (deutscher Titel: «Barry Seal: Only in America») mit Tom Cruise vorbei, wie der «Hollywood Reporter» berichtete. «American Made» spielte an den Kinokassen in Kanada und den USA am Wochenende 17,02 Millionen Dollar (etwa 14,4 Millionen Euro) ein, «Es» knapp 300 0000 Dollar mehr und sicherte sich damit den ersten Platz.

Den beiden dicht auf den Fersen war der Vorwochensieger, das Actionspektakel «Kingsman: The Golden Circle». Mit 17 Millionen Dollar musste sich der Film aber mit dem dritten Platz begnügen. Alle drei Filme sind in Deutschland ebenfalls bereits im Kino zu sehen.

Der neue Animationsfilm aus der «Lego»-Reihe - «Lego Ninjago» - spielte in seiner zweiten Woche rund 12 Millionen Dollar ein und landete auf dem vierten Rang. Auf dem fünften Platz reihte sich ein weiterer Neueinsteiger ein, der Science-Fiction-Film «Flatliners», der rund 6,7 Millionen Dollar einspielte.