Los Angeles (dpa) - «Aus dem Nichts» geht für Deutschland in das Rennen um den Golden Globe. Das NSU-Drama von Regisseur Fatih Akin wurde in der Sparte «Bester nicht-englischsprachiger Film» nominiert. Dort tritt unter anderem auch der Auslands-Film «First They Killed My Father» (Kambodscha) an.

Der letzte deutsche Film, der den Golden Globe nach Deutschland holte, war 2010 das Schwarz-Weiß-Drama «Das weiße Band» von Michael Haneke. Vor einem Jahr wurde «Toni Erdmann» nominiert, die Tragikomödie von Maren Ade ging bei der Verleihung aber leer aus. «Aus dem Nichts» ist diesmal auch der deutsche Oscar-Kandidat.

Auch Star-Komponist Hans Zimmer (60) könnte eine Golden-Globe-Trophäe gewinnen. Der gebürtige Frankfurter holte mit seiner Komposition für das Kriegsdrama «Dunkirk» seine 13. Nominierung in der Sparte «Beste Filmmusik». Zwei Globes hat er schon, 1995 für «König der Löwen», 2001 für «Gladiator».

Die Nominierungen für die Auszeichnungen des Verbands der Auslandspresse (HFPA) in 25 Film- und Fernsehkategorien wurden am Montag in Los Angeles bekanntgegeben. Die Trophäen werden am 7. Januar in Beverly Hills verliehen.