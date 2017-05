In seinem Film „Ich. Du. Inklusion“ erzählt Thomas Binn von einer guten Idee, die im Schulalltag immer wieder an ihre Grenzen stößt.

Uedem. Die Klassentür öffnet sich, die Erstklässler strömen am Tag ihrer Einschulung in den Raum der katholischen Geschwister-Devries-Grundschule in Uedem (Kreis Kleve) und verteilen sich auf die Sitzplätze. Es ist der 21. August 2014, und nicht nur für die 21 Kinder dieser Klasse des ersten offiziellen Inklusionsjahrgangs der Schule beginnt ein großes Abenteuer.

Auch der Filmemacher und Sozialpädagoge Thomas Binn begibt sich mit dem Schuljahresbeginn auf völliges Neuland. Zweieinhalb Jahre lang wird er die Klasse immer wiederKino besuchen. Am Ende wird er an 70 Drehtagen rund 90 Stunden Material gesammelt haben. Aus ihnen ist der Dokumentarfilm „Ich. Du. Inklusion.“ entstanden. Seit dem 4. Mai ist er in den Kinos zu sehen.

Noch vor gut einem Jahr sah es nicht danach aus. Binn hat bis heute keinen Sender gefunden, die reinen Produktionskosten von 35 000 Euro sind komplett privat finanziert, der heute 47-Jährige stand kurz davor aufzugeben. Dann fand sich für seinen ersten Langfilm mit „Mindjazz Pictures“ endlich ein Verleih – zum Glück. Denn Binns Erstling ist eine Perle, gerade weil er auf jeden Kommentar aus dem Off und die Verlockung musikalischer Dramatisierungen verzichtet. Der Filmemacher beobachtet und hört zu, mehr nicht.

Der Film sollte noch vor den Wahlen ins Kino kommen

Dass der Film noch vor der Landtagswahl in die Kinos kommt, war ihm trotzdem wichtig. Weil ihm Inklusion wichtig ist: „Jeder, der klar denken kann, muss für Inklusion sein.“ Und weil das Thema im Wahlkampf wichtig war. Und weil Binn darüber aufklären will, was in den Schulen passiert, „wenn Anspruch auf Wirklichkeit trifft“, wie sein Film im Untertitel heißt.

Der Anspruch findet sich verklausuliert im Film selbst wieder: in einer Fabel, die der Pädagoge Binn mit den Kindern für eine Aufführung einstudiert. Es geht um eine Tierschule, die Begabungen und das jeweilige Unvermögen der verschiedenen Tiere und den Versuch, das alles zum gegenseitigen Nutzen zu verbinden.

Neues Projekt Nachdem der Film nun doch realisiert werden konnte, überlegt Regisseur Binn, ob er an einer Fortsetzung arbeiten soll. Noch sind die Kinder der Inklusionsklasse im vierten Schuljahr vereint. Der Wechsel auf die weiterführende Schule wird gewachsene Beziehungen auf die Probe stellen – beispielsweise zwischen Matthis, einem Jungen mit Förderbedarf, und seinem besten Freund Joris, einem Regelkind. Der Grundschule in Uedem ist Binn durch pädagogische Projekte schon seit Jahren eng verbunden.

Die Wirklichkeit, das sind hoch engagierte Lehrerinnen, Sonderpädagoginnen und Eltern, die nach besten Kräften versuchen, in einem Systemwechsel zu bestehen. Die aber auch immer wieder durch die Rahmenbedingungen an ihre Grenzen stoßen. Früher, beim Gemeinsamen Unterricht (GU) an ausgewählten Projektschulen, hätte einer Klasse mit so vielen förderbedürftigen Kindern wie in dem Film für wöchentlich 17 Stunden eine Sonderpädagogin zur Verfügung gestanden. Seit dem gesetzlichen Inklusionsanspruch in allen Schulen sind es noch sieben. Den Rest der Zeit ist die Klassenlehrerin allein.