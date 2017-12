Los Angeles (dpa) - Mit dem eindringlichen NSU-Drama «Aus dem Nichts» hat Fatih Akin (44) seine erste Golden-Globe-Nominierung geholt.

Falls der gebürtige Hamburger Regisseur und Sohn türkischer Einwanderer im Januar tatsächlich die Goldene Weltkugel gewinnt, wäre das der erste Globe seit 2010, der für den besten nicht-englischsprachigen Film nach Deutschland geht. Damals wurde Michael Hanekes Drama «Das weiße Band» groß gefeiert.

Vor einem Jahr war «Toni Erdmann» im Rennen, die Tragikomödie von Maren Ade ging bei der Verleihung in Beverly Hills aber leer aus. «Aus dem Nichts» ist diesmal auch der deutsche Oscar-Kandidat. Der Thriller erzählt von einem Anschlag, bei dem ein Kurde und dessen Sohn ums Leben kommen. Für ihre Rolle als Ehefrau hat Diane Kruger bereits den Darstellerpreis der Filmfestspiele von Cannes gewonnen.

Akin sagte, er sei dankbar, glücklich und erleichtert. «Ich fühle mich sehr geehrt, weil ich noch nie mit einem Film so weit gekommen bin.» Dass gerade eine so persönliche Arbeit die Chance auf die Auszeichnung habe, freue ihn besonders.

Die meisten Nominierungen räumte am Montag die berührende Liebesgeschichte «Shape of Water – Das Flüstern des Wassers» ab. Sieben Gewinnchancen hat das Fantasy-Märchen des Mexikaners Guillermo del Toro mit Sally Hawkins als stumme Putzfrau in einem Forschungslabor. Neben «Shape of Water» gehen in der Top-Sparte «Bestes Drama» auch Steven Spielbergs Politfilm «Die Verlegerin», der Krimi «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri», das Kriegsdrama «Dunkirk» und der Liebesfilm «Call Me By Your Name» über die Affäre zweier junger Männer in den 80er Jahren in Italien ins Rennen.

In einer Zeit, in der Missbrauch, Sexismus und Macho-Kultur die Schlagzeilen in Hollywood bestimmen, kommt es wohl besser an, Filme mit positiver Botschaft oder starken Frauenrollen zu nominieren.

Ein starker Auftritt in der Rolle der Power-Frau Katharine Graham, Herausgeberin der «Washington Post», brachte der dreifachen Oscar- und achtfachen Golden-Globe-Gewinnerin Meryl Streep (68) ihre 31. Globe-Nominierung ein. In Spielbergs Politfilm «The Post» («Die Verlegerin») - insgesamt für sechs Golden Globes nominiert - spielt sie die Medienfrau Graham, die an der brisanten Veröffentlichung der geheimen «Pentagon-Papiere» beteiligt war. Dies öffnete 1971 der US-Öffentlichkeit die Augen für den Krieg in Vietnam und stärkte in einem Gerichtsprozess die Pressefreiheit.