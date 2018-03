Deutscher Gerd Nefzer bekommt Oscar für visuelle Effekte

Hollywood (dpa) - Der Deutsche Gerd Nefzer hat den Oscar für die besten visuellen Effekte gewonnen. Der 52-Jährige wurde in der Nacht zu Montag in Hollywood mit drei Kollegen für die Arbeit am Science-Fiction-Film «Blade Runner 2049» ausgezeichnet.