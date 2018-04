Deutscher Filmpreis: Goldene Lola für «3 Tage in Quiberon»

Berlin (dpa) - Das Romy-Schneider-Drama «3 Tage in Quiberon» von Emily Atef hat die Goldene Lola als bester Spielfilm gewonnen. Das gab die Deutsche Filmakademie am Freitagabend in Berlin bekannt.