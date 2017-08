Potsdam (dpa) - Die Kulissen des bekannten Kolleplatzes stehen in Potsdam-Babelsberg - mit dem Kino, der Rockkneipe «Mauerwerk» und dem türkischen Imbiss samt Kunststoff-Döner auf dem Drehspieß.

Schon am frühen Mittag sind an diesem Tag die Dreharbeiten in der Außenkulisse für die Daily-Soap «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» («GZSZ») beendet, die seit 25 Jahren jeden Abend beim Privatsender RTL Millionen Zuschauer sehen.

Drei Tage pro Woche wird am Außenset gedreht, jeweils vier Tage laufen die Dreharbeiten in zwei Studios. «GZSZ» ist die derzeit bekannteste Produktion der deutschen Traumfabrik Ufa, die in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen feiert.

In den Studiohallen sind rund 40 Kulissen aufgebaut: vom Berliner Kiezladen mit liebevoll dekorierter Wursttheke über Wohnzimmer und einen Krankenhausraum bis hin zur (ungewöhnlich) aufgeräumten WG-Küche. «Die Kulissen werden von unseren Requisiteuren vor dem Dreh entsprechend umgestaltet», sagt die für den Bereich Ufa Serial Drama zuständige Pressereferentin Melanie Müller. Jede Woche werden 75 Szenen in den Hallen gedreht, für jede gibt es eine halbe Stunde Drehzeit - eine Fließbandproduktion. Die Ufa produziert auch die RTL-Daily-Soaps «Unter uns», und «Alles was zählt».

«Im Gegensatz zu den Anfangsjahren der Ufa produzieren wir inzwischen wesentlich mehr Fernsehformate als Kinofilme», erläutert Kirstin Krause, die für das Marketing zuständig ist. Etwa Krimiserien wie «Soko Leipzig» und «Soko München» oder Reihen wie «Bella Block» und «Ein starkes Team». Ein großer Erfolg war zuletzt die sechsteilige Serie «Charité» von Regisseur Sönke Wortmann für die ARD. «Es wird eine zweite Staffel geben», verspricht Krause.

In Potsdam wurde auch die sechsteilige Serie «Das Pubertier» gedreht, die im Herbst im ZDF zu sehen sein wird. Erfolge in den Kinos waren etwa die Ufa-Produktionen «Der Medicus», Hape Kerkelings «Ich bin dann mal weg» sowie «Hanni und Nanni».

«Der Produzent ist quasi der kreative Motor - er entwickelt Ideen und Stoffe und stellt die ideale Mannschaft aus Drehbuchautor, Regisseur und natürlich den Schauspielern zusammen» erläutert Krause das Geschäft der Produktionsfirma. «Dabei arbeiten wir eng mit den Sendern oder anderen Auftraggebern wie Streaming-Diensten zusammen.»

Das gilt längst nicht mehr nur für Filme, sondern auch für Show-Formate. «Deutschland sucht den Superstar», «Das Supertalent», «Bauer sucht Frau», «Das Familienduell» und «Der Preis ist heiß» sind aus dem Hause Ufa. Dessen Produktionen bringen es inzwischen auf 4500 Stunden Fernsehprogramm im Jahr, ausgestrahlt von 20 Sendern.