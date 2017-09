Felix Krämer zeigt im Städel-Museum Bilder einer idealen Freundschaft – bevor er im Oktober in Düsseldorf startet.

Frankfurt/Düsseldorf. Mit einer groß angelegten Sonderschau zu Henri Matisse und Pierre Bonnard im Frankfurter Städel-Museum will Felix Krämer, der Leiter der Kunst der Moderne, an den Erfolg seiner Ausstellung „Monet und die Geburt des Impressionismus“ mit mehr als 430 000 Besuchern anknüpfen. Die aktuelle Schau gilt den Hauptvertretern der französischen Moderne, vor allem ihrer beispiellosen Freundschaft an der französischen Riviera. Für den Kurator ist es zugleich ein Abschied, denn Krämer fängt am 1. Oktober als Generalintendant des Museums Kunstpalast in Düsseldorf an. Ein Gespräch.

Herr Krämer, Sie zeigen 120 Gemälde, Plastiken, Zeichnungen und Grafiken als Leihgaben aus den wichtigsten Häusern der Welt. Zeugt das vom Renommee, das Sie besitzen?

Henri Matisse: Großer liegender Akt, 1935 The Baltimore Museum of Art, The Cone Collection © Succession H. Matisse / VG Bild-Kunst, 2017

Krämer: Die Ausstellung „Bonnard – Matisse“ gilt einem Thema, für das sich viele Museumskollegen interessieren. Und wenn Sie dann noch sagen können: „Guckt mal, das Bild, das wir haben, ist der direkte Verwandte von Eurem Bild“, dann sind auch hochkarätige Leihgaben aus großen Häusern möglich.

In Düsseldorf gab es 1993 eine Bonnard-Ausstellung und 2006 eine zu Matisse. Nun aber geht es um das vergleichende Sehen. Ist das ein Novum?

Krämer: Die Chance dieser Ausstellung liegt darin, dass man den Künstlern gleichsam über die Schulter schaut. Den Dialog, den sie mehr als 40 Jahre führten, indem sie immer wieder gemeinsam ihre Arbeiten angeschaut haben, kann man den Bildern ansehen. Man betrachtet sowohl Bonnard als auch Matisse mit anderen Augen. Dennoch bleiben sie bei aller Ähnlichkeit immer sie selbst.

Der Titel der Ausstellung „Es lebe die Malerei“ beruht auf dem programmatischen Ausruf, mit dem Matisse seinen Freund Bonnard am 13. August 1925 grüßte. Ist es heute kühn, die Malerei so hervorzukehren, wo Kuratoren und vor allem Politiker nach dem Digitalen schreien? Hat das glühende Licht des Midi nicht nur die Maler, sondern auch Sie verführt? Farbe scheint mir ein Statement Ihrer Arbeit zu sein?

Krämer: Bestimmte Bilder werden immer wieder reproduziert. Ich denke an Tischbeins Goethe im Städel. Trotzdem macht die Betrachtung des Originals etwas mit demjenigen, der es sich anschaut. Bei der Betrachtung der Oberfläche, des Duktus, des Formats, kommen viele Sachen zusammen, die durch keine Reproduktion ersetzt werden können.