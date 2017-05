Mit drei Konzerten feiert die Kelly Family in Dortmund nach 20 Jahren ihr großes Comeback. Viele Fans nehmen weite Wege auf sich.

Düsseldorf. Fast genau 23 Jahre ist es her, dass die Kelly Family ihren ersten Auftritt in der ausverkauften Westfalenhalle in Dortmund hatte – am Wochenende ist es wieder so weit. Vor knapp 17 000 Zuschauern gibt die wohl bekanntesten Großfamilie der Welt ihr Comeback – sechs von neun Musikern sind bei den drei Konzerten auf der Bühne.

Die Fans kommen aus Berlin, aus Süddeutschland, aus der Schweiz – kein Weg ist ihnen zu weit. In den sozialen Medien vernetzen sie sich für Treffen oder die gemeinsame Anfahrt – und teilen auf Nachfrage unserer Zeitung gerne ihre Kelly-Erlebnisse. Und man merkt: Die Kellys sind für viele nicht nur die Hippies mit den langen Haaren – sie stehen für Emotionen, Familie und Lebensgefühl.

„Und dann war sie da, diese heile Familie, es ging mir auf einen Schlag besser.“

Ulla über ihre Erfahrungen mit der Kelly Family

Nadine Stölten aus Schleswig-Holstein schreibt auf Facebook, ihr erstes Konzert war 1994, als die Kellys noch auf der Straße spielten – damals sei sie sofort fasziniert gewesen. „Die Kellys waren nicht wie alle anderen angezogen und hatten ihren eigenen Stil. Das begeisterte mich sehr.“

Auch den Zusammenhalt in der Familie kannte sie so nicht – ihre eigene Familie war klein. „Im Großen und Ganzen wünschte ich mir auch solch eine tolle Familie.“ Nach Dortmund fährt sie mit ihrer Mutter, „die damals immer alles ertragen musste, zu meiner Teenie-Zeit“. Am Sonntag kommt dann ihr achtjähriger Sohn mit zum Konzert, der auch schon ein echter Fan ist.

„Mein erstes Konzert war 1991 in Neumünster, wo sie noch selbst aufgebaut haben“, schreibt Paulina Natalia Lüthje. Sie habe auf dem Konzert ihre Tante und ihren Opa in der Menge verloren. „Ich bin hoch zu den Kellys und die haben mir geholfen, meine Familie wiederzufinden.“ Sie war damals vier Jahre alt. Das Comeback sei einer ihrer größten Träume gewesen.

Die Familie

Der Durchbruch

Solokarrieren

Facebook-Gruppe Die Kelly Family – das war Vater Dan Kelly, seine insgesamt zwölf Kinder und bis zu ihrem Tod 1982 auch die Mutter von acht der Kinder Barbara-Ann. Sie lebten teils in Spanien, den USA und Deutschland und hatten oftmals eher ungewöhnliche Behausungen, wie einen VW Bus, einen Doppeldeckerbus oder ein Hausboot (Doppeldecker und Hausboot werden mittlerweile im Technik-Museum Speyer ausgestellt). Bezeichnend waren auch die langen Haare und die hippie-artigen Kleider. Obwohl sie schon ab 1974 – in noch kleinerer Besetzung – aktiv waren, kam der große Durchbruch Mitte der Neunzigerjahre. Die Alben „Over the Hump“ (1994), „Almost Heaven“ (1996) und „Growin’ up“ (1997) hielten sich mehrere Wochen in den Charts und wurden in Deutschland, Österreich und der Schweiz teils mit Gold und Platin ausgezeichnet. Einen der bekanntesten Songs „An Angel“, den Angelo – damals noch vor dem Stimmbruch – sang, singt mittlerweile dessen Tochter Emma. Der Mädchenschwarm Paddy Kelly veröffentlichte bereits drei Soloalben und ist beim Comeback nicht dabei – genau wie seine Schwester Maite, die vor allem im Schlagerbereich erfolgreich ist. Joey Kelly ist zwar dabei, ist mittlerweile aber auch durch seine sportlichen Aktivitäten bekannt. Neben den zitierten Beiträgen haben sich noch mehr Fans zum anstehenden Konzert geäußert. Nachgelesen werden kann das in der Facebook-Gruppe "Kelly Family". Dabei handelt es sich um eine geschlossene Gruppe, der man beitreten muss, wenn man sich an der Diskussion beteiligen oder mitlesen möchte.

Einige verbinden auch sehr persönliche, emotionale Erlebnisse mit der Gruppe. So wie Ulla. „Ich war 14 Jahre alt und bin ins Heim gekommen, weil mich keiner mehr haben wollte. Und dann war sie da, diese heile Familie, es ging mir auf einen Schlag besser“, schreibt sie.

Kelly Family bedeutet Familie