Das Frankfurter Städel-Museum widmet Ursula Schulz-Dornburg eine große Retrospektive. Mit einer analogen Handkamera spürt sie Relikte vergangener Kulturen auf.

Frankfurt. Ursula Schulz-Dornburg ist die Poetin des Lichts in der Fotokunst. Es ist bei ihr nie künstlich, es kommt ungefiltert vom Himmel. Fokussiert wird es von Menschenhand in den minimalistisch strengen Einsiedeleien am Pilgerweg nach Santiago de Compostela. Das Licht ist der ewige Begleiter in den Ruinen in der Wüste, in den „Verschwundenen Landschaften“ Mesopotamiens. Es gleitet sacht über aufgegebene Eisenbahnschienen, die ans Osmanische Reich erinnern, und es ergießt sich über die verfallenen Bushaltestellen aus der sowjetischen Ära in Armenien. Menschen stehen in den futuristisch anmutenden Haltestellen und warten auf einen Bus, der möglicherweise nie kommen wird. Es geht diesen Passagieren wie ihr um die Erfahrung von Zeit. Im Städel-Museum findet die längst fällige Retrospektive dieser großen Künstlerin statt.

Mit der Hasselblad durch Gebiete, wo der Himmel unendlich ist

„Aufgebaut mit vom Himmel gefallenen Steinen – herunter – hinauf“ steht auf ihrer Hausfassade in Düsseldorf-Oberkassel. Der Spruch stammt vom Konzeptkünstler Lawrence Weiner, mit dem sie seit ihrem Aufenthalt 1967 in New York befreundet ist. Von ihm und seinesgleichen unter den US-amerikanischen Konzeptkünstlern und Minimalisten ist ihre Kunst beeinflusst. Von den Bechers übernahm sie lediglich die klare Ansage, bei neutralem Himmel zu fotografieren und dramatische Wolken zu vermeiden. Vermutlich wäre sie auch selbst darauf gekommen, denn ihre Motive liegen nicht in Industriegebieten, sondern in jenen Gegenden, wo der Himmel unendlich ist und wo der Horizont „die Nulllinie der Menschheit“ bildet, wie sie sagt.

Eine Künstlerin auf Reisen, auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Ihre Bilder sind nicht vollgestellt mit effektvollen Motiven, sondern sie zeigen eher Leerräume. Mesopotamien, die Wiege der Zivilisation, gehört zu den „verschwundenen Landschaften“. In den weiten Ebenen spürt sie die Überreste von Städten auf, die vor Jahrtausenden blühten und heute unter einer mondähnlichen Hügel- und Sandoberfläche kaum noch sichtbar und lesbar sind.

Wie nimmt man Orte des Vergessens und des Verschwindens auf? Mit einer Mittelformatkamera von Hasselblad bewaffnet, im Auto mit Vierrad-Antrieb, in Begleitung eines ortskundigen Führers, machte sie sich jahrzehntelang auf den Weg. Sie fuhr die willkürlich von Machthabern gesetzte Grenze zwischen Georgien und Aserbaidschan ab, um in verlassenen Wohnhöhlen und Höhlenklöstern nach den Resten der Architektur zu schauen.