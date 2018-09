Wiedereröffnung der Kunstsammlung im ehemaligen Ständehaus mit einer doppeldeutigen Schau der Punklady Lutz Bacher.

Düsseldorf. Lutz Bacher ist der Liebling der Surfer. Die Klicks für die US-amerikanische Künstlerin im Internet gehen schon jetzt in die Millionen, obwohl die Schau der Punk-Ikone in K 21 erst heute eröffnet wird. Dabei tut die Lady mit dem raffinierten Haarschnitt so gut wie alles, um ihre Identität zu verbergen. Kaum jemand kennt ihren richtigen Namen. Niemand weiß ihr Geburtsdatum. Kein Journalist darf sie interviewen. In der Kunstsammlung, wo man natürlich mit ihr gesprochen hat und wo man sie inkognito erwartet, schätzt man sie auf rund 70 Jahre. Die kecke Lady aus New York macht sich mit einem Paukenschlag in Düsseldorf bekannt: Mit einer riesigen, verzerrten, zusammengeschobenen Signatur von Donald Trump, die sich über alle drei Räume in der Bel Etage zieht. Ein Signal in einem Haus, das sich bislang kaum um politische Trends gekümmert hat. Eine gute Idee der neuen Direktorin Susanne Gaensheimer, damit zu starten.

26 Überwachungsgeräte begrüßen im Foyer

Gleich im Foyer geht es los. Dort hängen 26 Spiegelbuttons wie aus Renaissance-Gemälden an den Wänden. Statt einer Deko-Ware dreht es sich allerdings um Überwachungsgeräte. Big Brother lässt grüßen. Die Künstlerin nennt die silbrigen, etwas zerkratzten Objekte „Zyklopen“, frei nach dem einäugigen Riesen aus der griechischen Mythologie. Die Kuratorin Beatrice Hilke erklärt: „Die Künstlerin benutzt immer gefundenes Material, das auf die Allgegenwart moderner Macht- und Disziplinierungstechniken verweist.“

Auf leisen Sohlen kommt die Kunst daher, jedenfalls in der Bel Etage. Auf Monitoren veräppelt die Künstlerin den amerikanischen Präsidenten, indem sie sich in Sentenzen auf dem Bildschirm über die „einfache Linie“ auslässt und im Angesicht der martialischen Signatur verkündet, „Ich habe keine Angst vor ihm.“ Oder „Er wird niemals zurückkommen“. Auch von einem „Crazy One“, einem Verrückten also, ist die Rede. Aber ihr Spiel mit der Macht kommt doppeldeutig daher. Niemand soll behaupten, sie wolle den Machthaber der westlichen Welt verulken.

Lichtblicke mit Lametta aus dem Christbaumschmuck

Susanne Gaensheimer lässt Licht und Luft in die Räume des Hauses fallen. Doch die amerikanische Künstlerin reagiert auf ihre Weise darauf: Mit Lametta, wie man sie früher als Christbaumschmuck benutzte. Auf die schmalen, dünnen, glitzernden Metallstreifen fällt das Licht und reflektiert.