Die Literatur zeigt Gesicht: Vom 6. bis zum 17. März präsentiert die Lit.Cologne wieder Literaturstars und lesende Schauspieler.

Köln. Es gibt nichts Schöneres, als ein Buch zu lesen, bei dem man die eigene Welt verlässt und eine neue betritt. Das funktioniert freilich auch bei Lesungen – und wo könnte das leichter gehen als auf der Lit.Cologne? Vom 6. bis zum 17. März verwandelt das Literaturfest zum 18. Mal ganz Köln in eine Bühne. 191 Veranstaltungen stehen auf dem Programm.

Dabei steht das Festival bekanntermaßen für den Anspruch, mehr zu bieten als den bloßen literarischen Stoff – und präsentiert sich als Kulturfestival, das die Nähe zu anderen Sparten sucht. Zugpferde sind wieder bekannte Köpfe: Literaturstars, Moderationspromis und berühmte Schauspieler. Aus der Menge der Veranstaltungen haben wir zehn Tipps zusammengestellt:

1. ) Lesungen im Kölner Dom gab es schon mehrere. Eine weltliche wird es am 7. März um 20 Uhr in der Domkirche geben: Schauspieler Klaus Maria Brandauer widmet sich dem Kapitel „Der Großinquisitor“ aus Fjodor M. Dostojewskis Roman „Die Brüder Karamasow“. Der Eintritt ist frei, Karten gibt es ab Samstag an der Breite Straße 72 in Köln.

2. ) Kolumnist Axel Hacke hat ein kleines, gescheites Buch darüber geschrieben, wie wir miteinander sprechen und uns ansprechen. Grünen-Politiker Boris Palmer ist in seiner Partei nicht unumstritten. Seine Positionen bekräftigt er in seinem neuen Buch „Wir können nicht allen helfen“. Darin erklärt er, warum man in der Flüchtlingspolitik offen über die Grenzen der Belastbarkeit sprechen muss. Am 8. März um 18 Uhr reden beide im WDR Funkhaus miteinander und über „Anstand in schwierigen Zeiten“.

3. ) Das Publikum liebt die Autorin und Literaturkritikerin Elke Heidenreich. Die Kölnerin hat den Rhein zu Fuß, per Schiff und mit dem Auto erkundet. Am 9. März um 18 Uhr legt sie mit dem Literaturschiff MS Rhein-Energie an der Frankenwerft/KD-Anleger ab. Heidenreich liest aus „Alles fließt. Der Rhein. Eine Reise“ und wird von Marc-Aurel Floros am Klavier begleitet.

4. ) Claus Kleber, Chefmoderator des „Heute Journals“, sorgt sich um den Ruf des Journalismus. „Rettet die Wahrheit“ heißt sein neues Buch. Und auch ZDF-Kollege Christian Sievers greift das Thema auf: In „Grauzonen. Die Geschichten aus der Welt hinter den Nachrichten“ schreibt er darüber, wie Fernsehjournalisten über die Ereignisse des Tages berichten. Beide sprechen am 11. März um 11 Uhr im Börsensaal der IHK Köln über Nachrichten, Fake News und die Wahrheit.