Familie McCallister fliegt in die Weihnachtsferien – und vergisst im Trubel doch glatt den Junior zu Hause. Kevin ist allein zu Haus. Als plötzlich zwei Diebe ins Haus einsteigen, ist Kevins Fantasie gefragt. Kevin – Allein zu Haus, Heiligabend, 20.15 Uhr. SAT1

Alle Jahre wieder sucht und findet sich mit Karlheinz Böhm und Romy Schneider das Traumpaar aller deutschsprachigen Monarchisten. Weihnachten 1955 war der Film ein kulturelles Ereignis und spielte in Österreich und Deutschland mehr Geld ein als „Vom Winde verweht“. Sissi, Heiligabend, 13.30 Uhr, ARD

Gibt es den Weihnachtsmann? Die kleine Susan zweifelt angesichts der vielen Weißbartträger, die sich in Manhattan tummeln. Einen davon hat ihre Mutter Dorey engagiert. Als er jedoch behauptet, der echte Santa Claus zu sein, landet er in der Klapse... Das Wunder von Manhattan, Heiligabend, 11.10 Uhr, RTL

„Der kleine Lord“, der zu Weihnachten gehört wie „Dinner for one“ zu Silvester, wird schon am Freitag ausgestrahlt. Der Earl of Dorincourt lässt seinen kleinen Enkel Ceddie aus Amerika nach England kommen, um ihn auf seinem Schloss standesgemäß zu erziehen. Unter dem Einfluss des Jungen verwandelt sich der grantige alte Herr in einen Menschenfreund. Der kleine Lord, Freitagabend, 20.15 Uhr, ARD

Düsseldorf. Als das gute alte Fernsehen noch nicht mit den neuen Medien konkurrieren musste, gehörte zumindest ein klassischer Weihnachtsfilm zum Feiertagsritual. Warum soll das nicht so bleiben? Wir haben die schönsten Filme zusammengestellt und sagen, wann und wo sie laufen.

An einem Abend mit einer Feuerzangenbowle erinnern sich vier Männer an ihre Schulzeit – und einer von ihnen will prompt noch einmal die Schulbank drücken. Die Feuerzangenbowle, Heiligabend, 20.15 Uhr, ARD

2010 kamen in „Ich – einfach unverbesserlich“ die Minions zur Zeichentrickwelt. Es sind kleine gelbe bebrillte Wesen, die nur Quatsch im Kopf haben, aber auch zur Produktion von Marmelade oder zur Zerstörung von Kindergeburtstagen bereit sind. Die Minions in der Free-TV-Premiere, 25. Dezember, 20.15 Uhr, RTL

Vor 105 Jahren sank das Passagierschiff Titanic, vor 20 Jahren lief der Film in den Kinos. „An diesen Erfolg hatte ich nicht einmal im Traum gedacht“, gestand James Cameron in einem Interview. Tatsächlich fuhr sein „Titanic“-Untergang elf Oscars und das höchste Einspielergebnis aller Zeiten ein, das James Cameron im Jahr 2010 selbst mit „Avatar“ toppte. Titanic, 25. Dezember, 20.15 Uhr, SAT1

Rowan „Mr. Bean“ Atkinson kehrt in einer neuen Folge als Georges Simenons Ermittler Jules Maigret zurück. Am zweiten Weihnachtsfeiertag folgt zur selben Zeit die nächste Episode. Kommissar Maigret: Die Nacht an der Kreuzung, 25. Dezember, ARD, 21.45 Uhr sowie 26. Dezember, 21.45 Uhr.

Teil 3 ist noch verrückter und ironischer als die Vorgängerfilme: Es ist fast wie immer: Auch in diesem Jahr verbringt Hexe Bibi die Sommerferien auf dem Reiterhof ihrer Freundin Tina. Doch diesmal haben auch die Schüler einer internationalen Schule ihre Zelte am Falkensteiner Forst aufgeschlagen. Bibi und Tina – Mädchen gegen Jungs. 26. Dezember, 10.20 Uhr, ZDF

„Honig im Kopf“ von Til Schweiger erzählt die Geschichte einer ganz besonderen Liebe: der Liebe zwischen Tilda und ihrem an Alzheimer erkrankten Großvater Amandus. Honig im Kopf, 26. Dezember, 20.15 Uhr, SAT1

Kenneth Branaghs Realfilmadaption des Märchens Cinderella läuft erstmals im Free-TV. Seit Vaters Tod lebt Ella als Magd bei ihrer bösen Stiefmutter und deren Töchtern. Doch eine Fee meint es gut mit ihr: Ella darf auf den Ball und tanzt mit dem Prinzen... Cinderella, 26. Dezember, 20.15 Uhr, RTL

Die Weimarer „Tatort“-Einsätze von Christian Ulmen und Nora Tschirner laufen immer außerhalb der sonntäglichen Routine. Der wüste Gobi, 26. Dezember, 20.15 Uhr, ARD

Kurz vor Weihnachten in London: Parallel zueinander entwickeln sich zehn verschiedene Geschichten, die sich an Heiligabend verbinden. Starbesetzte Romantikkomödie, die zu den Festtagen mittlerweile fest dazugehört. Tatsächlich... Liebe, 26. Dezember, 20.15 Uhr, RTL2