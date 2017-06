Im Wahlkampf wird Musik von der Politik oft clever genutzt. Manchmal gegen den Willen der Künstler.

Düsseldorf. Die Parteitagsregie der SPD hatte ganze Arbeit geleistet, als sie am Wochenende Martin Schulz weihevoll zu den Klängen von Coldplays „Viva la Vida“ in die Dortmunder Westfalenhalle einziehen ließ. Zumindest musikalisch transportierte das Arrangement aus orchestralen Glocken und Chorgesängen beinahe martialisch den Aufbruchsgeist der Genossen sowie die Entschlossenheit, sich bis zur Bundestagswahl am 24. September nicht kampflos geschlagen zu geben.

Ob Coldplay selbst sich in irgendeiner Weise mit sozialdemokratisch verstandener Gerechtigkeit oder anderen roten Kernbotschaften identifizieren können, ist nicht bekannt. „Die stimmungsvolle Melodie hat gut zum SPD-Parteitag gepasst“, begründete ein Sprecher aus der Parteizentrale in Berlin die Musikauswahl auf Anfrage unserer Zeitung knapp. Der Text kann es freilich auch nicht gewesen sein, würde dieser doch eher ein fragwürdiges Licht auf die Kanzleramtsambitionen von Martin Schulz werfen. „Revolutionäre warten darauf, meinen Kopf auf einem silbernen Teller zu sehen. Bin nur eine Marionette an einem einsamen Faden. Oh, wer würde jemals König sein wollen?“ singt Chris Martin in dem Song mit viel Raum für Interpretation.

Angela Merkel entschuldigte sich telefonisch bei Campino

Dabei ist es ein verbreitetes Phänomen, dass Vertreter der politischen Klasse von rechts bis links Popsongs für ihre Zwecke verwenden und diese mitunter gar gegen den Willen der Künstler instrumentalisieren. Im wahrsten Sinne des Wortes. Als die CDU 2013 im Freudentaumel ihres Wahlsiegs schwelgte, gab die Parteispitze lautstark „Tage wie diese“ von den Toten Hosen zum Besten. Sehr zur Verärgerung der Band, die mit ihrer Empörung nicht hinterm Berg hielt. Später soll sich Angela Merkel telefonisch für die nächtliche Gesangseinlage bei „Herrn Campino“ entschuldigt haben. „Das tut mir leid, dass wir auf Ihrem Lied herumgetrampelt sind“, habe die Kanzlerin selbstironisch Abbitte geleistet, plauderte Campino in einer Talkshow aus.

Mit der Ablehnung der oft eher links orientierten Kunst- und Kulturszene hat die CDU bereits Erfahrung. Denn auch Mick Jagger und Keith Richards hatten wohl anderes im Sinn, als sie die Rockballade „Angie“ schrieben, als Angela Merkel ein musikalisches Denkmal zu setzen. „Angie, oh Angie, when will all those clouds disappear?“ („Wann werden all diese Wolken verschwinden?“) sangen Mitglieder der Jungen Union 2005 aus vollem Hals – eine zeitlos aktuelle Frage auch im Hinblick auf die nächste Bundestagswahl. Eine Erlaubnis für die Nutzung des Klassikers hatten die Stones allerdings nicht erteilt.