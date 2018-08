Anschluss ans Mittelalter als eine große Zeit – diese Idee war mit der Vollendung der Kathedrale 1880 unlösbar verknüpft.

Köln/Siena. Der Dom von Siena, ab dem Jahr 1260 in weniger als 100 Jahren errichtet, zählt mit seiner gestreiften Fassade aus grünem und weißem Marmor zu den bedeutendsten Bauwerken der Gotik Italiens. Im Jahr 1339 beschloss die stolze Republik in Konkurrenz zum Dombau von Florenz einen gigantischen Plan: Der fertige Dom sollte nur noch das Querhaus eines viel größeren, alle anderen Kirchen in den Schatten stellenden Doms sein. Von diesem „Duomo Nuovo“ sind bis heute das angefangene Schiff der Nordseite und seine Fassade zu sehen. Denn dann kam das Jahr 1348. Die verlassene Baustelle ist eines der eindrucksvollsten Zeugnisse für das Wüten der Pest in der Toskana.

Auch in Köln könnte bis heute ein aufgegebener Baukran aus dem 14. Jahrhundert das Stadtbild prägen. Doch im 19. Jahrhundert ließ sich das preußische Königshaus, das 1815 nach dem Ende der napoleonischen Ära in den Besitz des Rheinlandes gekommen war, von der Idee des rheinischen Publizisten Joseph Görres anstecken, auf einer um 1520 aufgegebenen Baustelle mit der modernsten Bautechnik des 19. Jahrhunderts einen Bauplan aus dem Jahr 1248 als nationales Denkmal zu verwirklichen.

König Friedrich Wilhelm IV. schwang 1842 in Köln Hammer und Kelle zur zweiten Grundsteinlegung eines Mittelalters, das es nie gab. 1868 wurde der alte Baukran, der rund 500 Jahre die Silhouette Kölns geprägt hatte, abgebaut. Die Reichsgründung und der Sieg über Frankreich 1870/71 gaben der nationalen Symbol-Sehnsucht noch einmal neuen Aufschwung. Bei der Vollendung des Kathedralbaus aus dem Phantasie-Mittelalter im Jahr 1880 war der Kölner Dom mit 157 Metern bis 1884 das höchste Gebäude der Welt.

Der Dachdeckermeister des Domes in Köln, Hans Tanzyna, klopft die Falz der Bleiverkleidung fest. Kein Meter des Daches ist unbebaut, alles wurde von den Baumeistern des Mittelalters bis ins Letzte durchgeplant und mit insgesamt 11 000 Zinnen und Türmchen besetzt. Foto: Oliver Berg/dpa

Die Kritik an dieser Mutter aller pseudo-historisierenden Phantasien von der jeweiligen Gegenwart als Vollendung einer vermeintlich glorreichen Vergangenheit ist lange vergessen. Der rebellische Dichter Ferdinand Freiligrath (1810- 1876), der ab 1850 kurz in Düsseldorf-Bilk lebte (wegen seiner Aufnahme trat Kunstakademie-Direktor Wilhelm von Schadow unter Protest aus dem Künstlerverein Malkasten aus), höhnte bei der Grundsteinlegung 1842, der Dom sei „eine Kinderrassel, die der Nation bloß in die Hand gegeben wird, um Wichtigeres (freie Presse und Constitution) darüber zu vergessen“.