Die Debatte um die Äußerungen des Schriftstellers Uwe Tellkamp beweist vor allem: Der Untergang des Abendlandes bleibt weiter aus.

Düsseldorf. Manchmal hilft noch mal ein Blick in das Grundgesetz. In Artikel fünf heißt es: „Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.“

Ihre Beschränkung finden diese Freiheiten nur „in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre“. Was nicht im Grundgesetz steht: dass eine Meinungsäußerung unwidersprochen bleiben muss oder nur auf positive Resonanz treffen darf.

Der in Dresden geborene und aufgewachsene Schriftsteller Uwe Tellkamp („Der Turm“) hat bei einer Diskussion mit seinem Dresdner Lyrikerkollegen Durs Grünbein in seiner Heimatstadt am 8. März allerlei von sich gegeben. Zu den Motiven von Flüchtlingen: „Die meisten fliehen nicht vor Krieg und Verfolgung, sondern kommen her, um in die Sozialsysteme einzuwandern, über 95 Prozent.“ Über Meinungsfreiheit: In Deutschland existiere ein „Gesinnungskorridor zwischen gewünschter und geduldeter Meinung“: „Meine Meinung ist geduldet, erwünscht ist sie nicht.“

Weil Tellkamp nicht irgendwer ist, sondern ein erfolgreicher Suhrkamp-Autor, lösen seine Äußerungen eine heftige Debatte aus. Sein eigener Verlag betont via Twitter, dass die Meinung des Autors nicht mit der Meinung des Verlages zu verwechseln sei, was viele als Distanzierung verstehen. Später stellt Suhrkamp aber klar, weiter mit Tellkamp arbeiten zu wollen. Auch ansonsten zeigen die Reaktionen, dass die von Tellkamp befürchtete „Gesinnungsdiktatur“ noch so weit entfernt ist wie der Untergang des Abendlandes.

„Charta 2017“ gegen unfairen Umgang mit rechten Verlagen

Eine drohende „Gesinnungsdiktatur“ hatte schon die „Charta 2017“ an die Wand gemalt, mit der sich Buchhändler und Autoren im Oktober des vergangenen Jahres gegen vermeintlich unfairen und intoleranten Umgang mit rechten Verlagen bei der Frankfurter Buchmesse im vergangenen Jahr wandten. Einer der Unterzeichner: Uwe Tellkamp. Und natürlich erntet er auch jetzt wie damals Gegenwind.

Vor allem seine „95 Prozent“-Aussage wird schnell als haltlos zerpflückt. Die Satireseite „Die Wahrheit“ der Berliner „Tageszeitung“ ätzt auch über „seine unlesbaren Romanungetüme“, „bis zum Rand gefüllt mit konservativem Seich“.