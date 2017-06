Gefallener Superstar, Trash-Ikone, jetzt Comeback: David Hasselhoff kehrt auf die Bühne zurück. In Oberhausen spielt er die einzige NRW-Show.

Oberhausen. Dieser Termin verspricht einen Abend voller Trash und Nostalgie: David Hasselhoff, Star der Serien Baywatch und Knight Rider und Jugendidol der frühen 90er, geht wieder auf Tour. Am Mittwoch, 25. April, ab 20 Uhr steht er in der Oberhausener König-Pilsener-Arena auf der großen Bühne. Es ist die einzige Show in NRW.

Fast 30 Jahre ist die Veröffentlichung von Hasselhoffs Smash-Hit "Looking for Freedom" dann her. Das Lied stürmte die Charts. Es gehört zum Soundtrack der Deutschen Einheit - Dank des unvergessenen Auftritts an der Mauer, in der batteriebetriebenen Las-Vegas-Look-Alike-Blinkelichter-Lederjacke.

Absturz und Comeback von David Hasselhoff

Nach dem Erfolg kam der Absturz. Aus dem Superstar Hasselhoff wurde eine Trash-Ikone. Schlagzeilen machten allenfalls noch seine Verfehlungen im Suff. 2007 erschien auf Youtube ein Video, das zeigt, wie er volltrunken versucht, einen Cheeseburger zu verspeisen. Und scheitert. Mehr oder minder.

Seither hat sich "The Hoff" wieder berappelt, steht zu seiner Alkoholsucht und kämpft dagegen an - und will 2018 beweisen, dass er definitiv zurück ist. red

>>>> Karten für die Show in Oberhausen gibt es ab 41,80 Euro plus Gebühren im Vorverkauf.