In seinem dritten Apostolischen Schreiben widmet sich Papst Franziskus der Heiligkeit – und holt sie dahin, wo sie hingehört: mitten ins Leben.

Düsseldorf. „Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche/katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen.“ Wer wäre bei diesen Worten des Glaubensbekenntnisses nicht schon mal innerlich zusammengezuckt? Die Kirche eine Gemeinschaft der Heiligen – also womöglich jeder Einzelne in den Kirchenbänken? Mit der umgangssprachlichen Verwendung des Wortes verträgt sich das kaum: Oft verbinden sich damit Vorstellungen von unerreichbaren Glaubensvorbildern, makellos und unfehlbar. In seinem dritten Apostolischen Schreiben hat Papst Franziskus vor einem Monat ein ganz anderes Bild von Heiligkeit entworfen – und verfolgt damit seinen vor fünf Jahren eingeschlagenen Weg einer Erdung kirchlicher Lehren unbeirrt weiter.

Ein Text von fast schon provozierender Leichtigkeit

„Gaudete et exsultate“ (Freut euch und jubelt) ist die Veröffentlichung überschrieben. Der Titel setzt sich im Ton des Textes fort: Er ist von fast provozierender Leichtigkeit geprägt – als stünde der Argentinier nicht mitten im Sturm einer Auseinandersetzung um den künftigen Kurs der katholischen Kirche. Wer eine Ahnung bekommen will, woher diese päpstliche Gelassenheit rühren könnte, kann in dem 56-seitigen Schreiben „über den Ruf zur Heiligkeit in der Welt von heute“ einige Antworten finden.

Gleich im ersten Kapitel lenkt Franziskus den Blick weg von denen, die von der Kirche schon selig- oder heiliggesprochen wurden, hin zu den „Heiligen von nebenan“: „Es gefällt mir, die Heiligkeit im geduldigen Volk Gottes zu sehen: in den Eltern, die ihre Kinder mit so viel Liebe erziehen, in den Männern und Frauen, die arbeiten, um das tägliche Brot nach Hause zu bringen, in den Kranken, in den älteren Ordensfrauen, die weiter lächeln. In dieser Beständigkeit eines tagtäglichen Voranschreitens sehe ich die Heiligkeit der streitenden Kirche.“

Franziskus verwahrt sich gegen einen Heiligkeitsbegriff, der nur denen vorbehalten ist, „die die Möglichkeit haben, sich von den gewöhnlichen Beschäftigungen fernzuhalten, um viel Zeit dem Gebet zu widmen“. Alle seien berufen, heilig zu sein, „indem wir in der Liebe leben und im täglichen Tun unser persönliches Zeugnis ablegen, jeder an dem Platz, an dem er sich befindet“.

Es ist eine päpstliche Wertschätzung für das tägliche kleine Bemühen im schmutzigen Alltag. Und gegen eine Vergeistlichung, die sich aus der Welt verabschiedet. Als die beiden Feinde der Heiligkeit beschreibt der Papst dabei eine elitär-intellektuelle Glaubensvorstellung, die sich in ihren eigenen Theorien verliert und diese verabsolutiert, sowie eine Haltung, die nur der menschlichen Leistungsfähigkeit vertraut und nicht auch der Gnade Gottes.