Christina Kampmann (SPD), ehemalige Familienministerin von NRW, beklagt in der #MeToo-Debatte ein strukturelles Machtgefälle zulasten der Frauen.

Düsseldorf. Auch wenn es noch nicht bei allen Männern angekommen ist: #MeToo ändert etwas! Und das sage ich nicht, weil ich unerschütterliche Optimistin bin; daran glaube ich, weil sich vieles bereits geändert hat! Welche Debatte könnte sonst dazu beitragen, dass ein Hollywoodproduzent, ein britischer Verteidigungsminister, ein Starfotograf und ein Oscarpreisträger für viele nicht mehr tragbar sind. Mit der Einstellung von „House of Cards“ fällt der Debatte sogar eine meiner Lieblingsserien zum Opfer. Zu Recht, sage ich, denn wenn ein Schauspieler wie Kevin Spacey von so vielen der sexuellen Belästigung beschuldigt wird, dann muss das Konsequenzen haben.

Und auch vor der Politik macht die Debatte um #MeToo nicht halt. Warum auch, schließlich können selbst Angela Merkel und Theresa May nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Politikbetrieb nach wie vor männlich dominiert ist. Dort wo Donald Trump Frauen nach Belieben an die „Pussy“ greift und wir uns bei einem ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten zwar nicht an politische Taten, dafür aber an Sätze erinnern, nach denen die Frauen in Italien einfach zu schön seien, um Vergewaltigungen zu verhindern, dort werden Frauen mit einer Schamlosigkeit herabgewürdigt, die schlichtweg ekelhaft ist.

Neulich wurde ich (von einem Mann) gefragt, ob #MeToo der Tod des Altherrenwitzes sei und ob einem einzelnen Hashtag nicht zu viel Bedeutung beigemessen würde. Ehrlich gesagt interessiert mich die Zukunft des Altherrenwitzes nur wenig, zumal ich mich schon lange frage, womit diese Art des Humors überhaupt eine Berechtigung verdient hat. Die Rolle sozialer Medien ist dagegen in der Tat spannend, bin ich doch fest davon überzeugt, dass die Sichtbarkeit von Sexismus und sexualisierter Gewalt in unserer Gesellschaft ohne diese Möglichkeiten nicht zu Tage getreten wäre, auch wenn die Diskussion bei Facebook, Twitter und Co ganz sicher nicht immer unproblematisch ist. Gefördert durch ein politisches Klima und einen weltweiten Rechtsruck, der deutlich macht, dass Frauenrechte längst nichts Selbstverständliches sind. Sie zu verteidigen und weiterzuentwickeln ist eine Aufgabe, die uns durch #MeToo schonungslos vor Augen geführt wird.