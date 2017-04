New York/Los Angeles (dpa) - «House of Cards»-Schauspieler Kevin Spacey (57) wird erstmals als Gastgeber der Tony-Awards auf der Bühne stehen. Dies gaben die Verleiher der wichtigsten US-Theaterpreise bekannt.

Der zweifache Oscar-Preisträger («Die üblichen Verdächtigen», «American Beauty») hat sich als Theaterschauspieler verdient gemacht. 1986 spielte er am Broadway an der Seite von Jack Lemmon in dem Stück «Eines langen Tages Reise in die Nacht» mit. 1991 gewann er einen Tony Award für seinen Auftritt in Neil Simons Stück «Lost in Yonkers» und zehn Jahre lang war er künstlerischer Leiter des Old Vic Theatre in London.

Über seine Wahl zum Tony-Gastgeber scherzte Spacey am Dienstag in einer Mitteilung: Er sei die zweite Wahl für «Die üblichen Verdächtigen» gewesen, die vierte Wahl für «American Beauty» und nun die 15. Wahl für die diesjährigen Tony Awards. «Ich denke mal, meine Karriere geht bestimmt in die richtige Richtung», witzelte Spacey. Vielleicht käme er sogar einmal als Oscar-Moderator in die engere Wahl, wenn sonst niemand dieses Job haben wollte.

Spacey glänzt derzeit als der skrupellose Politiker Frank Underwood in der Hit-Serie «House of Cards». Im Kino war er zuletzt in «Elvis & Nixon» zu sehen. Die Tony Awards werden am 11. Juni in der New Yorker Radio City Music Hall zum 71. Mal vergeben.