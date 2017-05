Berlin (dpa) - An der Berliner Volksbühne wird derzeit jeden Abend Abschied gefeiert. Für die letzten Vorstellungen unter der Intendanz von Frank Castorf sind nur noch schwer Karten zu bekommen.

Was hat Chris Dercon (58) als neuer Chef mit dem Theater vor? «Die Volksbühne bleibt ein politisches und ein sozial engagiertes Theater», verspricht der neue Chef im Interview der Deutschen Presse-Agentur.

Frage: Gibt es ein Motto, mit dem Sie Ihre erste Spielzeit überschreiben würden?

Antwort: Nein, kein Spielzeitmotto, aber so etwas wie ein Grundton: We want to be free! Das hat mit der Geschichte der Volksbühne zu tun. Die Volksbühne steht seit dem Jahr 1914 für die Freiheit der Kunst. Es geht um die Freiheit der Theaterkunst, die Freiheit der Künstler und die Freiheit des Publikums, aber auch um die Freiheit für uns. Das Grundgerüst unseres Programms steht jetzt mit allein zwölf großen Premieren plus vier Online-Premieren in der ersten Hälfte der Spielzeit. Es gibt aber auch noch einige leere Zimmer und offene Fenster - damit wir Neues ausprobieren können. Die ersten Monate unseres Programms stehen für einen Dialog mit dem Publikum über die Fundamente des Theaters.

Frage: Sie fragen mit den Mitteln des Theaters nach der Bedeutung des Theaters...

Antwort: Vielleicht ist das Theater das am besten geeignete Medium, um sich über unsere Zeit auszutauschen. Wir wollen sehr leise, aber präzise anfangen. Die Castorf-Maschine hat konstant gebrummt. Wir fangen mit sehr leisen Tönen an. Deswegen sprechen wir über Fundamente und über Partikel. Wir fangen im September auf Tempelhof an mit bewegten Körpern – drei große Choreografien des Franzosen Boris Charmatz. Wir fangen an mit den Stimmen von Flüchtlingsfrauen: Mohammad al Attar und Omar Abusaada inszenieren das Stück «Iphigenie» nach Euripides mit 15 syrischen Frauen. Und wir haben die sehr kräftige, junge Stimme der britischen Rapperin Kate Tempest.

Frage: Kehrt die Volksbühne nach dem lauten Castorf-Theater mit dem Anfang der leisen Töne zu mehr Poesie zurück?

Antwort: Das ist keine Reaktion. Wir brauchen diesen Bruch. Das finden wir wichtig. Nach dem Auftakt in Tempelhof kommen wir im November dann an die Volksbühne. Mit dem Fokus auf die Fundamente des Theaters – Stimme und Sprache in den Monologen Samuel Becketts, auf die Leere bei Tino Sehgal, Raum und Licht in Apichatpong Weerasethakuls «Fever Room» und Schauspielerinnen hinter Masken bei Susanne Kennedy.