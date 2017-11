Berlin (dpa) - Kann eine einzige Schauspielerin die riesige Berliner Volksbühne füllen? Das raumgreifende Bühnen-Halbrund, wo bisher Frank Castorfs Truppe in gigantischen Szenerien tobte?

Am Freitagabend steht dort erst einmal nur Anne Tismer. Und zu sehen ist von ihr im komplett abgedunkelten Theatersaal einzig der grellrot geschminkte, von einem Spot angestrahlte Mund.

Minimalismus statt Krawall - so könnte das Motto des Abends lauten, mit dem der neue, umstrittene Volksbühnen-Intendant Chris Dercon und sein Team ihren Einstand im Stammhaus des Theaters am Rosa-Luxemburg geben. Der Mund gehört zu Samuel Becketts absurd-tragischem Monolog «Nicht ich». Und der 54-jährigen Darstellerin Anne Tismer gelingt es, die Zuschauer bereits mit ihren ersten Worten in den Bann zu ziehen.

Nach der Besetzung der Volksbühne durch Dercon-Gegner und selbsternannte Politaktivisten im September wird das Theater nun endlich bespielt. Zum Warm-up war das Dercon-Teams auf den stillgelegten Tempelhofer Flughafen gezogen - und in der Zwischenzeit fiel ihr Theater quasi in die Hände der Besetzer.

Die Volksbühnen-Besetzung werde ja hoffentlich zum nächsten Berliner Theatertreffen eingeladen, witzelt Hausherr Dercon. Am Premierenabend schaut auch mal die Polizei vorbei. Rein ins Haus kommt man sicherheitshalber nur mit Eintrittskarte und Bändchen ums Handgelenk.

Die erste Premiere im Großen Haus ist die Feuerprobe für den Belgier Dercon, der von Teilen der Berliner Kulturszene wegen seiner Kulturmanager-Vergangenheit immernoch angefeindet wird. Die auf der Bühne, im Zuschauerraum und in allen Foyers gespielte Eröffnung hat den schlichten Titel «Samuel Beckett/Tino Sehgal» - und die Mischung aus puristischem Schauspiel und charmanter Aktionskunst kommt beim Großteil des Publikums prima an.

Den Auftakt macht der deutsch-britische Künstler Tino Sehgal, der seine preisgekrönten Performances bereits bei der Biennale in Venedig und der Documenta zeigte. Sein einziges neues Werk an diesem Abend ist eine Art Geisteraustreibung. Mit massiven Elektro-Beats, Flackerlicht und zuckender Lightshow der Bühnentechnik soll wohl der Castorf'sche Geist vertrieben werden.

Überzeugender sind Sehgals «alte» Arbeiten wie zum Beispiel «This is exchange» (2003) und «Ann Lee» (2011). Alt ist ja sowieso nur die Idee - denn die Kunstwerke selbst entstehen in der Begegnung der Performer mit den Zuschauern immer wieder neu. In «This is exchange» etwa stellen sich Unbekannte höflich vor und verwickeln einen in eine Diskussion über Sinn und Unsinn der Marktwirtschaft. Im Sternfoyer der Volksbühne wird schnell leidenschaftlich diskutiert.