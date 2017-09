Sven Regeners neuer Roman „Wiener Strasse“ ist eine romantische Verklärung der Achtziger Jahre in West-Berlin.

Düsseldorf. Wenn man sich überlegt, ob man sich „Wiener Straße“, den neuen Roman von Sven Regener, zu Gemüte führen möchte, dann sollte man doch einfach mal den ersten Satz in einem unentdeckten Moment in einer Buchhandlung seiner Wahl lesen. Gut, ein wenig Zeit muss man mitbringen, immerhin ist diese Einheit 85 breite Zeilen lang. Aber dann kommt erstens ein Punkt und zweitens die Erkenntnis, die entscheidend ist und mindestens geteilt sein kann: Nein! Oder: Ja, genau mein Ding.

Geht es nach dem Musikanten und Schriftsteller Sven Regener, wäre ihm die zweite Antwort lieber, immerhin ist Regener auch ein Autor, der nach Anerkennung und Erfolg strebt, selbst wenn seine bisherigen Erfolge auch das Ergebnis einer Darstellung von eher erschreckend uneitlen Protagonisten ist. Die einer Art von underground-poppiger Heimatliteratur entsprungen sind.

Was genau Kunst an der Kunst ist, davon erfährt man allerhand

Der Görlitzer Park in Kreuzberg grenzt an die Wiener Straße. Viel hat sich seit den 80er Jahren nicht geändert.

Abgefahrene Typen sind das, die P. Immel oder H.R. Ledigt heißen und Künstler sind, weil sie das, was Kunst ist, seit jeher folgendermaßen interpretieren: „Kunst ist, wenn einer sagt, dass es Kunst ist. Im Zweifel ich. Und dann muss ich noch mindestens einen finden, der mir das glaubt. Dann ist es Kunst.“ Ein wahrhaftiges Erfolgsrezept.

Den Szeneladen "M99 Gemischtwaren mit Revolutionsbedarf" in der Manteuffelstraße in Berlin gab es schon damals in den 80er Jahren.

Was genau dann aber Kunst an der Kunst sein soll, darüber können sich auch die anderen Typen aus dem Leben wie der bei Regener stets wiederkehrende Frank Lehmann (dieses Mal zeitlich weit vor der Mauerfall-Zeit aus „Herr Lehmann“ und gleich nach der Phase aus dem Werk von 2008, „Der kleine Bruder“), Karl Schmidt oder Erwin Kächele und seine Nichte Chrissie trefflich streiten. Diese Annäherung, dass Kunst ja eigentlich nur im Auge des Betrachters existiert, ist der Ursprung von nie endenden Gedankenketten. Und es ist wunderbar, Regener darüber über seine Figuren in einer ausufernden Plauderei sinnieren zu lassen. Auch, weil genau das abbildet, wie sehr das subventionierte West-Berlin sich in den 80er-Jahren in seiner Faulheit immerfort selbst gespiegelt hat, um nur nie etwas anderes sehen zu müssen.

Genau das ist der Wesenszug von „Wiener Straße“. Das Drehen um sich selbst und die Erkenntnis, dass es dazu noch mindestens eine Alternative gäbe, die man aber nicht in Betracht zieht, weil man das ja noch nie gemacht hat. Regener würde seine Protagonisten noch sagen lassen: Wo kämen wir denn da auch hin? Es ist der von der Wochenzeitung „Die Zeit“ so bezeichnete „beglückende Geist der Dilettanten von damals“.