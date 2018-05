Berlin (dpa) - Wie schreibt man über den Tod, über allumfassendes Leid? Rasha Abbas (34) und Khaled Kalifa (54) sind zwei Autoren aus Syrien, gerade sind zwei ihrer Werke in deutschen Übersetzungen erschienen.

Von Abbas «Eine Zusammenfassung von allem, was war» und von Kalifa «Der Tod ist ein mühseliges Geschäft». Trotz des unfassbaren Grauens, dem sie sich annähern, kann man die Bücher nicht aus der Hand legen.

Vielleicht liegt es an der beiläufigen Sprache, mit der Abbas und Kalifa den Tod schildern. Am trockenen Humor, der nicht nur ihre Sprache, sondern auch ihre Figuren auszeichnet. Es sind desillusionierte, entwurzelte Menschen. Der Tod macht ihnen keine Angst mehr, ist nur noch ein «mühseliges Geschäft».

Kalifa lebt bis heute in Damaskus und ist einer der bekanntesten syrischen Autoren. Er ist Assad-Kritiker, seine Werke sind in Syrien verboten. «Das macht mir nichts aus», sagte er der Deutschen Presse-Agentur. «Es ist absurd, du kannst nicht über verbotene Bücher sprechen, während deine Freunde zu 15 Jahren Haft verurteilt wurden, weil sie sich politisch geäußert haben.»

Seine Tage verbringe er damit, Kaffee zu trinken, an seinen Büchern zu schreiben oder Freunde zu treffen. «Ich habe keine Angst, zu schreiben. Ich denke nicht über die Angst nach. Sondern darüber, meinen Weg durch die zerbombten Gebiete zu finden.»

«Der Tod ist ein mühseliges Geschäft» erschien 2016 auf arabisch, Hartmut Fähndrich hat es nun ins Deutsche übersetzt. Drei Geschwister wollen den letzten Wunsch ihres toten Vaters erfüllen und versuchen, seine Leiche 300 Kilometer aus Damaskus zum Friedhof seines Heimatdorfes nahe Aleppo zu transportieren.

300 Kilometer: Das ist in Zeiten, in denen Assad-Milizen, Islamisten und Aufständische das Land in viele umkämpfte Bezirke aufgeteilt halten, eine fast unüberwindliche Distanz. Die Figuren hangeln sich von Checkpoint zu Checkpoint. Mal wird die Leiche des Vaters - ein überzeugter Revolutionär - «verhaftet», mal wird einer der Brüder in einem Keller festgehalten und von einem «Scharia-Richter» diszipliniert.

Natürlich dauert die Reise viel länger als gehofft - und ist noch nicht vorbei, als längst Maden über den aufgedunsenen Körper des Vaters rutschen. Fast nichts kann die Geschwister mehr schocken, das Herz des Protagonisten Bulbul ist «kalt wie eine faule Quitte».

Auch Abbas' Erzählband «Eine Zusammenfassung von allem, was war» (Übersetzung: Sandra Hetzl) ist von solchen erkalteten Menschen bevölkert - die trotz allem ihren Witz nicht verloren haben. Eine Erzählung etwa handelt von einer Person, die darüber nachdenkt, sich umzubringen. In Gedanken schreibt sie einen Abschiedsbrief an ihre Mutter: «Nimm meinen Kopf und drücke ihn in die (Wassermelonen-)Kerne. Das ist ein altes, vielerprobtes Hausmittel.»