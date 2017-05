München (dpa) - Der Regisseur und Autor Bernd Fischerauer («Regina auf den Stufen», «Die Wiesingers») ist im Alter von 74 Jahren gestorben.

Eine Sprecherin des Verlags Picus, in dem 2016 Fischerauers Buch «Burli» erschienen ist, sagte, Fischerauer sei in der Nacht von Sonntag auf Montag seiner Krebserkrankung erlegen. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Der gebürtige Österreicher war mit der Schauspielerin Rita Russek («Wilsberg») verheiratet; das Paar lebte in München. Nach Stationen am Theater arbeitete Fischerauer seit den 1970er Jahren auch für das Fernsehen. Viele seiner Arbeiten befassten sich mit zeitgeschichtlichen Themen, so etwa der 2013 gedrehte Fernsehfilm «Frei», in dem es um die Flucht eines ehemaligen SS-Führers nach Südamerika geht.