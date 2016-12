Jahresauswertung Neuer «Harry Potter» ist das meistverkaufte Buch 2016

Baden-Baden (dpa) - «Harry Potter und das verwunschene Kind» von Joanne K. Rowling ist das meistverkaufte Buch des Jahres in Deutschland. Auf Platz drei der Belletristik-Jahrescharts folge zudem noch die englische Originalausgabe «Harry Potter and the Cursed Child», teilte GfK Entertainment mit.

«Harry Potter und das verwunschene Kind» ist das Skriptbuch zu dem Theaterstück, das seit Ende Juli in London läuft. Harry Potter ist darin inzwischen ein überarbeiteter Beamter im Ministerium für Zauberei und hat Schwierigkeiten mit seinem Sohn Albus Severus.

Für Rowling ist es bereits die sechste Top-Platzierung in Deutschland. Schon in den Jahren 2000, 2001, 2003, 2005 und 2007 gewann sie laut GfK Entertainment mit ihren Harry-Potter-Büchern die Jahreswertung.

Sehr erfolgreich ist auch eine weitere britische Autorin: Jojo Moyes belegt mit ihren Werken «Über uns der Himmel, unter uns das Meer» sowie «Ein ganzes halbes Jahr» die Plätze zwei und vier. Fünfter ist der österreichische Schriftsteller Robert Seethaler mit «Ein ganzes Leben».

Bei Sachbüchern und Ratgebern führt kein Weg am Bürgerlichen Gesetzbuch vorbei: Platz eins. Dahinter schafft es Motivationstrainer John Strelecky mit «Das Café am Rande der Welt» auf die Zwei. Der Förster und Bestsellerautor Peter Wohlleben folgt mit seinem Longseller «Das geheime Leben der Bäume» auf der Drei und steht außerdem mit dem Folgeband «Das Seelenleben der Tiere» auf der Zehn. Immer noch blendend läuft «Darm mit Charme» von Giulia Enders: Der Sieger der beiden vergangenen Jahre ist Vierter. Die Top 5 komplettiert Stefanie Stahl mit dem Ratgeberbuch «Das Kind in dir muss Heimat finden».