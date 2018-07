Darmstadt (dpa) - Der Georg-Büchner-Preisträger 2018 wird heute bekannt gegeben. Die renommierteste literarische Auszeichnung in Deutschland ist mit 50.000 Euro dotiert. Sie wird seit 1951 von der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt vergeben.

Ausgezeichnet werden Schriftsteller, die in deutscher Sprache schreiben. Die Preisträger müssen «durch ihre Arbeiten und Werke in besonderem Maße hervortreten» und «an der Gestaltung des gegenwärtigen deutschen Kulturlebens wesentlichen Anteil haben».

Zu den Preisträgern gehören Gottfried Benn (1951), Heinrich Böll (1967) sowie zuletzt Jürgen Becker (2014), Rainald Goetz (2015) und im vergangenen Jahr der Lyriker Jan Wagner.

Namensgeber ist der Dramatiker und Revolutionär Georg Büchner («Woyzeck»). Er wurde 1813 im Großherzogtum Hessen geboren und starb 1837 in Zürich. Die Auszeichnung wird am 27. Oktober während der Herbsttagung der Deutschen Akademie in Darmstadt verliehen.