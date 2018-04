Porto (dpa) - Manch uneingeweihter Passant muss sich vor der Livraria Lello verwundert die Augen gerieben haben. Lange Schlangen vor einem Buchladen? Ob ein berühmter Autor liest und Autogramme gibt? Nein. An der Nummer 144 der Rua das Carmelitas in Porto im Norden Portugals ist das Alltag.

Oft führt die Schlange sogar um den Block. Dabei kassiert Lello als vielleicht einzige Buchhandlung der Welt sogar Eintritt. Vier Euro pro Kopf. Während allerorts das Sterben der Buchläden beklagt wird, muss man hier mit den Ansturm der Menschen aus aller Welt und jeden Alters fertig werden.

Die Lello wird von Medien wie CNN oder The Guardian seit jeher als einer der schönsten Buchläden der Welt gewürdigt. Irgendwann «kam» auch noch dieser Zauberlehrling, der den Ansturm in den vergangenen Jahren zusätzlich verstärkte. «Als Fan von Harry Potter musst du hier einmal gewesen sein», sagt der 23-jährige Jan aus Bremen, der vor der schmalen gotischen Fassade auch im kühlen Nieselregen mit sichtlicher Vorfreude in der Schlange wartet. Die britische Autorin J.K. Rowling, die Anfang der 1990er Jahre als Englischlehrerin in Porto gelebt hat, soll in der Lello zu den schwingenden Treppen des Zauberinternats Hogwarts inspiriert worden sein.

«Die Besucher waren schon seit Anfang der 2000er Jahre immer mehr geworden, aber Bücher haben wir auch so lange Zeit kaum verkauft», erzählt Sprecher Manuel de Sousa der Deutschen Presse-Agentur. Vor vier Jahren habe der Laden - obwohl immer brechend voll - deshalb kurz vor der Insolvenz gestanden. Da habe jemand die auf den ersten Blick verrückte Idee gehabt, Eintritt zu kassieren. «Das war auch intern sehr umstritten und wurde viel diskutiert», verrät Sousa.

Dagegen war zunächst auch José Manuel Lello, der den Laden seit 1980 in fünfter Generation betreibt. Sein Ururgroßvater hatte die Livraria als Buchhandlung, Verlag und Druckerei 1881 gegründet. Man sei schließlich Verleger und Buchhändler, und nicht ein Museum oder gar ein literarisches Disneyland, sagten die Skeptiker um Lello. Doch der Boss ließ sich nach monatelangen Debatten zähneknirschend überzeugen. Das sollte sich als Glücksfall herausstellen.

Neben der Einführung des Eintrittsgeldes im Jahr 2015 stellte man sich aber auch auf das Publikum ein: Die Harry-Potter-Bücher nehmen nun (sehr) prominenten Platz ein. Daneben bietet man Autoren wie Fernando Pessoa und José Saramago auch in Übersetzungen an. Rund die Hälfte der Bücher sei auf Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch und Italienisch, so Sousa. Verkaufshit und «Wundermacher» sei aber Harry Potter - in allen Sprachen. Das Eintrittsgeld wird beim Kauf eines Buches verrechnet. Und natürlich gibt es inzwischen auch Souvenirs wie Seifen, Postkarten und Parfüms zu kaufen.