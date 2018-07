Bodo Kirchhoffs Schreibwut geht weiter: Der Autor denkt schon über das nächste Projekt nach. In der preisgekrönten Novelle „Widerfahrnis“ wird ein älteres Liebespaar auf der Reise nach Sizilien zufällig mit dem Schicksal eines Flüchtlingskindes konfrontiert. Dem für Europa so eminent wichtigen Thema Migration will er sich wieder in einem Roman erneut widmen. „Schriftstellerische Empathie ist wichtiger denn je.“