Neu Delhi (dpa) - Manche Schriftsteller hätten nach einem sensationellen Debüt-Erfolg möglichst bald das nächste Werk nachgelegt. Arundhati Roy hat sich 20 Jahre Zeit gelassen. Für ihren ersten Roman, «Der Gott der kleinen Dinge», erhielt die indische Autorin 1997 den Booker-Preis.

Der zweite, «Das Ministerium des äußersten Glücks», ist gerade erschienen - und prompt auf der Longlist der 13 Kandidaten für die diesjährige Ausgabe der renommierten britischen Auszeichnung gelandet.

«Wer "Der Gott der kleinen Dinge 2" erwartet hat, wird vielleicht etwas verdutzt sein, weil es so anders ist», sagt Roy der Deutschen Presse-Agentur in Neu Delhi. «Darüber habe ich mir aber keine Sorgen gemacht, denn wenn ich die Sorte Mensch wäre, die die Erwartungen der Leute zu erfüllen versucht, hätte ich wohl nichts von dem geschrieben, was ich geschrieben habe.»

Im «Gott der kleinen Dinge», der Geschichte einer Familientragödie im südindischen Dorf, in dem Roy aufwuchs, spielte die Ungerechtigkeit des Kastensystems eine große Rolle. Im neuen Roman kommen nahezu alle Formen der Ausgrenzung in Indien vor. Die Protagonisten sind Transgender-Frauen, Muslime, Angehörige niedriger Kasten und Unabhängigkeitskämpfer in Kaschmir.

«Im Westen wird Indien oft als kuschelige Demokratie beschrieben - ein bisschen wild und anarchisch und Bollywood-haft und all das», erklärt Roy. «In Wahrheit ist es das Gegenteil: Jeder lebt in einem sehr feinen Netz der Kasten.» Die Figuren ihres neuen Romans passen laut Roy nicht in die Maschen dieses Netzes - wie sie selbst: Als Tochter der geschiedenen Ehe einer Christin und eines Hindus sei ihr in ihrer Jugend immer gesagt worden, niemand würde sie jemals heiraten. «Wenn man außen vor ist, neigt man dazu, sich mit anderen zusammenzutun, die es auch sind.»

Das machen die Charaktere des Buches in einer Pension, die eine Transgender-Frau auf einem Friedhof in der muslimischen Altstadt Delhis auf Gräber gebaut hat - das Jannat (Paradies) Guest House. Dort finden sie Zuflucht vor den Traumata, die sie verfolgen. Es sind zugleich die Traumata Indiens der vergangenen Jahrzehnte.

Roy erzählt anhand der Erlebnisse ihrer Figuren von diesen Tragödien - die Massaker an Tausenden Sikhs im Jahr 1984 aus Rache für die Ermordung der damaligen Premierministerin Indira Gandhi durch ihre Sikh-Leibwächter, die Pogrome gegen Muslime 2002 im Bundesstaat Gujarat nach dem Brand eines Zuges mit Hindu-Pilgern, die unschuldigen Opfer des Blutvergießens zwischen indischen Sicherheitskräften und muslimischen Kämpfern in Kaschmir, die Lynchmorde durch Hindus an Dalits (früher «Unberührbare») und Muslimen wegen angeblichen Schlachtens von Kühen.