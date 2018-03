Mainz (dpa) - Der Blick auf das schwäbische Bürgertum lässt sie nicht los: Die Schriftstellerin Anna Katharina Hahn wird als Mainzer Stadtschreiberin an einem weiteren Roman über Stuttgart arbeiten, wie sie am Dienstag mitteilte.

Die 47-jährige Autorin bezog ihre Stadtschreiberwohnung über dem Mainzer Gutenbergmuseum, die sie nun ein Jahr lang als Rückzugsort zum Schreiben nutzen kann. Die am Dienstag verliehene Auszeichnung von ZDF, 3sat und Stadt Mainz ist zudem mit 12 500 Euro dotiert.

Die 47-jährige Mutter von zwei Söhnen hat seit dem Jahr 2000 zwei Erzählbände und drei Romane vorgelegt. Zuletzt erschien 2016 der Roman «Das Kleid meiner Mutter». Der Liebesroman mit den Schauplätzen Madrid, Berlin und Stuttgart thematisiert die Nöte der «verlorenen Generation» inmitten der spanischen Wirtschaftskrise. Zuvor hatte Hahn 2012 mit «Am schwarzen Berg» eine Milieustudie des Stuttgarter Bürgertums vorgelegt. Ihr erster Stuttgart-Roman «Kürzere Tage» setzt die Bewohner einer fiktiven Straße in Stuttgart in Szene.

Die Jury für den Stadtschreiber-Preis begründete ihre Entscheidung mit der «großartigen Menschen- und Milieukenntnis» der Autorin, mit ihrem «ebenso präzisen wie ironischen Sprachwitz». Hahn verbinde eine schonungslos genaue Beobachtung mit Verständnis für die rührende Hilflosigkeit und die Selbsttäuschungen ihrer Protagonisten.

In einem Pressegespräch in der Stadtschreiberwohnung wandte sich Hahn gegen Klischeevorstellungen: «Es gibt auch in Berlin und anderen Städten viele spießige Dinge. Man sollte genauer hingucken, bevor man lästert. Menschen sind überall gleich langweilig und interessant.»