Zum 40. Jahrestag des Tanzhauses NRW sprachen wir mit Leiterin Bettina Masuch.

Düsseldorf. Das Tanzhaus NRW in Düsseldorf feiert Jubiläum: Vor 40 Jahren wurde es als soziokulturelles Zentrum gegründet, seit 20 Jahren ist es im ältesten Straßenbahndepot Deutschlands untergebracht. Künstlerisch bietet es state of the art. Baulich leidet es unter einem dramatischen Sanierungsstau.

Frau Masuch, wie geht es dem Geburtstagskind?

Bettina Masuch: Gut, sehr gut.

Es gab eine Online-Petition an den Oberbürgermeister – soeben hat der Kulturausschuss der Stadt Geld für Sofortmaßnahmen bewilligt.

Masuch: Erfreulicherweise sind wir jetzt in einem konstruktiven Gespräch. Die dringendsten Maßnahmen gehen wir jetzt an: Die Brandschutz- und die Schließanlagen, die nicht mehr mit den Auflagen der Feuerwehr vereinbar sind, sanieren wir jetzt. Das ist schon mal ein schönes Geburtstagsgeschenk und eine Anerkennung der Relevanz unserer Arbeit seitens der Stadt.

Wie zukunftsfähig ist das Haus? Viele klagen über instabiles Wlan, eine Residenzkünstlerin ist gehbehindert, aber das Gebäude nicht behindertengerecht. Das Dach ist undicht.

Masuch: Wir haben eine lange Liste von Maßnahmen. Die Zusammenarbeit mit der Choreografin und Tänzerin Claire Cunningham haben wir genutzt, um mit ihr durchs Haus zu gehen und unsere Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderung zu prüfen. Außerdem: Wir haben nur eine einzige Künstlergarderobe. Wenn Kompanien im Haus gastieren, die vorher etwa in der Pariser Oper waren, ist es schwierig, ihnen zu erklären, dass wir die Garderoben für Männer und Frauen räumlich nicht trennen können. Unsere Techniker sagen, künstlerisch sind wir Bundesliga, technisch nicht mal Regionalliga.

Heute gibt es nach dem Düsseldorfer Vorbild an vielen Orten in der Welt vergleichbare Einrichtungen. Was macht das Tanzhaus NRW einzigartig?

Masuch: Seine Geschichte ist so einzigartig. Sie ist tief verwurzelt in der Stadt – und das über mehrere Generationen. Viele Menschen haben hier einen großen Teil ihrer Freizeit zugebracht. Das haben wir auch an den unzähligen, teils berührenden Kommentaren zu der Online-Petition bestätigt gesehen.

Auch die Konzeption ist einzigartig . . .

Masuch: Absolut. Die DNA des Hauses ist einmalig: Kunstproduktion, das kulturelles Bildungsprogramm in der Akademie sowie die Aktivitäten des Jungen Tanzhauses. Das gibt es in dieser Vielfalt hierzulande nicht noch einmal.

Ursprünglich wurde die Einrichtung für die Fortbildung von Laien gegründet . . .