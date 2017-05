Das Kunstereignis am Canal Grande ist eröffnet. Die Besucher haben bis 26. November Zeit, um Lebenskunst, Aktionen, Malerei und Videos von 200 Künstlern am Canal Grande hautnah zu erleben.

Venedig. Die Biennale von Venedig ist das wichtigste Kunstereignis dieses Jahres. Sie setzt mit ihren neuen gekrönten Häuptern, mit Franz Erhard Walther im Arsenale und vor allem mit Anne Imhof im deutschen Pavillon Maßstäbe. Beide erhielten den Goldenen Löwen, den Oscar gleichsam der bildenden Kunst.

Imhof beweist mit ihrem Team, dass eine Performance mehr ist als nur das Bad eines Künstlers in der Menschenmenge. Künstlerische Aktionen wollen Inhalte, nicht nur Körperbewegungen haben. Das junge Team der Darsteller erobert das Dach, sitzt auf dem Gitterzaun, schiebt sich durch die Menge, und ist doch abwesend und anwesend zugleich in diesem einstigen Nazi-Tempel. Die junge Imhof aus Frankfurt versetzt Böden und Decken, Fenster und Türen, um das Welttheater „Faust“ auf neue, vitale, energiegeladene, auch erotische Ebenen zu heben.

Nur einen Laster auf den Kopf zu stellen und das Publikum über eine Stahltreppe emporzuleiten, wie es Erwin Wurm im Österreichischen Pavillon tut, genügt nicht mehr. Wurm lässt auch einen Campingwagen vorfahren, in dessen Fenster das Hinterteil einer Schauspielerin steckt. Das ist für die Akteurin unbequem, für den Besucher vielleicht lustig. Mehr nicht.

Viel Bastelei und Nähzeug in den Gängen des Arsenal

Die Performance und das neue Modewort für „Partizipation“ liegen dicht beieinander am Canal Grande. Dabei wird ganz offensichtlich der inzwischen recht abgegriffene Satz von Joseph Beuys, jeder Mensch sei ein Künstler, fast ins Gegenteil verwandelt. Wer das Arsenal betritt und auf den Pfaden der viel gerühmten französischen Kuratorin Christine Macel wandelt, fühlt sich streckenweise wie im Bastelclub. „Kulturelle Bildung“ nennen deutsche Politiker so etwas.

Olafur Eliasson lässt Lampen im Stecksystem aus Hölzern basteln. Die Migranten sind glücklich über diese Beschäftigung und möglicherweise auch über das kleine Geld. Sie streichen Holzstäbe wie in einer Kita grün an und reichen die Stäbe weiter. In einem der folgenden Säle werden verschlissene Jeans von einem Handlanger des Taiwanesen Lee Mingwei mit viel Garn geflickt, wobei die Garnrollen an den Wänden befestigt sind und die Fäden als Gespinst durch den Raum ziehen.

In so einem Gewusel tauchen plötzlich Arbeiten des 77-jährigen Franz Erhard Walther auf, die durch ihre starken Farben fesseln: Prompt wird der Künstler ausgezeichnet. Ob er mit seiner 40 Jahre alten Installation tatsächlich der „beste Künstler“ der Biennale ist, mag dahingestellt sein. Im Milieu dieser Schau ragt der Werksatz zumindest heraus.