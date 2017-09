SATIRE Tom Cruise als Drogenschmuggler für die CIA: Der Film „Barry Seal: Only in America“ basiert auf einer wahren Geschichte. Ex-Pilot Seal soll in den 1980er Jahren gegen die nach Ansicht der Reagan-Regierung wachsende kommunistische Bedrohung vorgehen. Er liefert Waffen an die Contras in Nicaragua. (Regie: Doug Liman, FSK ab 12 Jahre) n n n n n

HORROR Die Geschichte um die besessene Puppe geht mit „Annabelle 2“ in die nächste Runde. Im neuen Werk von Produzent James Wan inszeniert David Sandberg („Lights Out“) die Entsehungsgeschichte. Sechs Jahre nach dem Tod der Tochter nehmen Puppenmacher Samuel Mullins und seine Frau Esther sechs Waisenkinder und eine Nonne auf. . . (Regie: David F. Sandberg, FSK ab 16 Jahre) n n n n n

ANIMATION Die frechen, gelben Minions sind zurück. Der einstige Superschurke Cru entdeckt seinen Zwillingsbruder Dru. Und der möchte mit Cru ein Verbrechen begehen. Aber Cru ist zum braven Familienvater mutiert und will lieber Bösewicht Bratt jagen. (Regie: Pierre Coffin und Kyle Balda, FSK ab 0 Jahre) n n n n n

KOMÖDIE „Die Bullyparade“ ist im Kino. Rund 20 Jahre nach der Erstausstrahlung bei ProSieben haben sich Michael Bully Herbig, Christian Tramitz und Rick Kavanian wieder zusammengetan. In fünf Episoden gibt es ein Wiedersehen mit Winnetou und Old Shaterhand, dem Kaiserpaar Franz und Sissi sowie den Weltraumhelden Captain Kork, Mr. Spuck und Schrotty. (Regie: Michael Bully Herbig, FSK ab 6 Jahre) n n n n n

SCI-FI Mae Holland (Emma Watson) bekommt von ihrer Freundin ein Vorstellungsgespräch beim heißesten Internet-Giganganten verschafft. Die Firma „Circle“ betreibt ein riesiges soziales Netzwerk, dass die düstersten Überwachungsfunktionen miteinander vereint. Mae steigt schnell zum Liebling des väterlichen Chefs Eamon Bailey (Tom Hanks) auf. Vor dessen Allmachts-fantasien wird sie gewarnt. (Regie: James Ponsoldt, FSK ab 12 Jahre) n n n n n

ANIMATION Hape Kerkeling leiht in diesem bunten Werk über die skurrile Familie Wünschmann dem Grafen Dracula seine Stimme. (Regie: Holger Tappe, FSK ab 0 Jahre) n n n n n