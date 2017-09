SATIRE Tom Cruise als Drogenschmuggler für die CIA: Der Film „Barry Seal: Only in America“ basiert auf einer wahren Geschichte. Ex-Pilot Seal soll in den 1980er Jahren gegen die nach Ansicht der Reagan-Regierung wachsende kommunistische Bedrohung vorgehen. Er liefert Waffen an die Contras in Nicaragua. (Regie: Doug Liman, FSK ab 12 Jahre) n n n n n

HORROR Die Geschichte um die besessene Puppe geht in die nächste Runde. Im neuen Werk von Produzent James Wan inszeniert David Sandberg („Lights Out") die Entsehungsgeschichte. Jahre nach dem Tod der Tochter nehmen Puppenmacher Samuel Mullins und seine Frau Esther sechs Waisenkinder und eine Nonne auf. . . (Regie: David F. Sandberg, FSK ab 16 Jahre)

KOMÖDIE Anabel von Schlacht ist die wohlstandsverwahrloste Tochter einer Industriellenfamilie. Als sich herausstellt, dass sie als Baby in der Klinik vertauscht wurde, macht sie sich auf den Weg zu ihrer wahren Mutter, einer buddhistisch angehhauchten, konsumkritischen Proletarierin. (Regie: Anika Decker, FSK ab 0 Jahre)

KOMÖDIE Rund 20 Jahre nach der Erstausstrahlung bei ProSieben haben sich Michael Bully Herbig, Christian Tramitz und Rick Kavanian wieder zusammengetan. Es gibt ein Wiedersehen mit Winnetou und Old Shaterhand, dem Kaiserpaar Franz und Sissi sowie den Weltraumhelden Captain Kork, Mr. Spuck und Schrotty. (Regie: Michael Bully Herbig, FSK ab 6 Jahre)

THRILLER Darren Aronofskys „Mother!" erzählt von einem Paar, dessen Beziehung auf eine harte Probe gestellt wird, als ungebetene Gäste ins Haus kommen. Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris und Michelle Pfeiffer spielen die Hauptrollen im Psychothriller. (Regie: Darren Aronofsky, FSK ab 16 Jahre)

KOMÖDIE Regisseur Steven Soderbergh („Traffic", „Magic Mike") ist zurück. Er erzählt von einem vom Leben gebeutelten Brüderpaar und einem verrückten Plan: Mit Hilfe eines Tresorknackers (Daniel Craig) wollen Jimmy (Channing Tatum) und Clyde (Adam Driver) die Tageseinnahmen des größten US-Autorennens erbeuten. (Regie: Steven Soderbergh FSK ab 12 Jahre)