In der Ausstellung „Kunst & Kohle“ präsentiert die Küppersmühle in Duisburg Tränen aus Kohle und einen Ofen, der in Flammen aufgeht.

Duisburg. Die Ära der Kohle findet in diesem Jahr ihr offizielles Ende. Eine Kommission soll den Strukturwandel auf den Weg bringen. Ihre Aufgabe gleicht allerdings der Quadratur des Kreises, geht es doch sowohl um den Klimaschutz als auch um 20 000 Arbeitsplätze zwischen Ruhr und Lausitz. Davon will natürlich kein Museumsmensch etwas wissen. So begleitet Walter Smerling als künstlerischer Leiter des Museums Küppersmühle den Abgang von Kohle und Stahl mit den romantischen Worten, jedem Ende wohne ein Anfang inne. Wörtlich: „Der Rohstoff Kohle geht, und nahtlos übernehmen Kunst und Kultur eine führende Rolle.“ Die Worte begleiten die „Hommage an Jannis Kounellis“, der im Vorjahr im Alter von 81 Jahren gestorben ist.

„Eisen und Kohle stellen für mich die Materialien dar, die am besten die Welt der industriellen Revolution widerspiegeln.“

Jannis Kounellis, Künstler

Smerling und sein Mitkurator Ferdinand Ullrich hatten zwei Probleme. Einerseits mussten sie sich ins Projekt „Kunst & Kohle“ im Ruhrgebiet einordnen. Andererseits ist der Nachlass des gebürtigen Griechen und Wahlrömers Kounellis noch ungeklärt. Man einigte sich daher auf Arbeiten, denen der Pionier der Arte Povera zu Lebzeiten zugestimmt hat. Und das sind nun mal Arbeiten, die von Kohle und Stahl handeln. „Eisen und Kohle stellen für mich die Materialien dar, die am besten die Welt der industriellen Revolution und damit die Ursprünge der heutigen Kultur widerspiegeln“, zitiert Smerling den Künstler.

Zu sehen sind mit Steinkohle gefüllte Säcke, auf denen ein Stahlträger liegt, und die berühmte Stahlblume aus dem Stedelijk-Museum in Amsterdam. Es gibt an Haken und Metallplatten hängende Materialien wie Filz, Leinen, Jute und Papier aus der Sammlung Weishaupt, Metall mit Ölfarbe aus der Sammlung Viehof sowie Kohlesäcke mit Stahlschiene aus der Sammlung des Künstlers Bernar Venet, der sein Atelier beisteuert.

Bernar Venet: Installationsansicht im Museum Küppersmühle. Foto: Henning Krause

Aktion Museum Küppersmühle am Philosophenweg 5 in Duisburg. Die Schau läuft bis zum 28. Oktober, Mittwoch 14-18 Uhr, Donnerstag bis Sonntag 11-18 Uhr. Eintritt 6 Euro, erm. 4,50 Euro, Kinder + Schüler: 2 Euro Was Mit „Hommage an Kounellis“ beteiligt sich das MKM am Projekt „Kunst & Kohle“ zum Ende der Steinkohleförderung im Ruhrgebiet. museum-kueppersmuehle.de

Hierzulande weniger bekannt sind die großen, weißen Papiere, auf denen mit Eisen und Kohle Kreuze zu sehen sind, wie ein Memorial an den verstorbenen Künstler. Geradezu den Atem verschlagen die 13 Lazarettbetten mit den Militärdecken, in denen Stahl-Körper stecken. Hier scheint sich Kounellis an den Zweiten Weltkrieg zu erinnern. Sobald er eine Museumsausstellung aufbaute, schlief er auf einer Pritsche. Dazu kam es in der Küppersmühle nicht mehr. Im Februar 2017 starb er in seiner Wahlheimat Rom.