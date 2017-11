Die aktuelle Sonderausstellung im Clemens-Sels-Museum, Am Obertor, in Neuss widmet sich noch bis zum 18. Februar der Frage nach dem Einfluss der Fotografie auf die Entwicklung des künstlerischen Porträts im 19. und 20. Jahrhundert.

Am Mittwoch, 8. November, führt Museumspädagogin Carola Gries in der Reihe „Kunst und Kuchen“ ab 14.30 Uhr durch die Sonderausstellung. Im Anschluss an eine Führung wird das Thema im Gespräch vertieft. Die Teilnahme inklusive Eintritt, Kaffee und Kuchen kostet 11 Euro. Anmeldung unter Telefon 0 21 31/90 41 41.