Nach der Weigerung von Arte und WDR, die Dokumentation „Auserwählt und ausgegrenzt. Der Hass auf Juden in Europa“ zu zeigen, stellte Bild den Film für einen Tag online. Nun zieht die ARD nach.

Köln/München. In der verfahrenen Diskussion um einen 90-minütigen Film der Autoren Joachim Schröder und Sophie Hafner knickt die ARD nun ein: Was Arte und der WDR, bei dem inzwischen die Ausstrahlungsrechte liegen, ihren Zuschauern nicht zeigen wollen, läuft nun Mittwoch um 22.15 Uhr im Ersten. „Ich halte es für richtig, die umstrittene Dokumentation jetzt einem breiten Publikum zugänglich zu machen, auch und trotz ihrer handwerklichen Mängel. Nur so kann sich das Fernsehpublikum ein eigenes Bild machen. Die ja längst stattfindende öffentliche Diskussion bekommt so eine Grundlage, auf der sich jeder sein eigenes Urteil bilden kann. Im Anschluss an die Dokumentation wird auch die Gesprächsrunde bei Sandra Maischberger das Thema aufgreifen“, erklärte ARD-Programmdirektor Volker Herres die Entscheidung in einer Pressemitteilung.

Ursprünglich hatte der WDR von „handwerklichen Mängeln“ nur in Bezug auf seine eigene Abnahme des Films vor der Übergabe an Arte gesprochen. „So wurde etwa das Vier-Augen-Prinzip sowie die Einbindung des Justiziariats nicht beachtet“, hieß es dazu in einer Erklärung. Inzwischen werden den Autoren auch inhaltlich „handwerkliche Mängel“ vorgehalten: „So enthält der Film Ungenauigkeiten sowie Tatsachenbehauptungen, bei denen wir die Beleglage gründlicher prüfen müssen“, teilte der WDR mit. Worum es konkret geht: Die Autoren berichten im Film, dass unter anderem die deutschen Kirchen-Organisationen „Brot für die Welt“ und „Misereor“ auf Umwegen Boykott-Kampagnen gegen Israel finanziert haben. Das Finanzvolumen, das EU, Kirchen und UNO für Organisationen bereitstellen, die israel-feindliche Kampagnen betrieben, soll sich auf jährlich 100 Millionen Euro belaufen.

Von Anfang an stand der Film unter keinem guten Stern

Arte-Programmdirektor Alain Le Diberder hatte die Ausstrahlung des Films seit April 2017 verweigert, weil er in wesentlichen Teilen nicht dem von der Arte-Programmkonferenz genehmigten Projekt entsprochen habe und ohne Absprache geändert worden sei. Von Anfang an stand der Film offenbar unter keinem guten Stern: Wie Le Diberder in einem offenen Brief an Josef Schuster, den Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, berichtet, hatte der WDR das Projekt bereits im Oktober 2014 als Zweiteiler vorgeschlagen. Im Januar 2015 reichte der WDR demnach eine überarbeitete Fassung des Vorschlags ein: Nun habe es ein 90-minütiges „Roadmovie“ mit dem niederländischen Schriftsteller Leon de Winter als Autor sein sollen; beides, besonders aber der pro-israelische Autor, fielen bei Arte durch.