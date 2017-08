Die Premiere der Verdi-Oper galt als der gesellschaftliche Höhepunkt der Salzburger Festspiele. Die Russin enttäuschte die Erwartungen nicht.

Salzburg. In der Oper läuft es in diesem Sommer gut für Salzburgs neuen Festspiel-Intendanten Markus Hinterhäuser. Die Serie von Publikumserfolgen, die mit Mozarts „La clemenza di Tito“ und Schostakowitschs „Lady Macbeth von Mzensk“ begann, wurde am Sonntagabend mit „Aida“ fortgesetzt: mit Anna Netrebko, die klug genug war, bis Mitte 40 zu warten, um ihren wohl gepflegten Stimmbändern die heikle Partie der Verdi-Heldin zuzumuten.

Welche Bühne wäre geeigneter für ihr Debüt, auf das Fans weltweit gewartet hatten, als das große Festspielhaus im Sommer? Wo knapp 600 Journalisten akkreditiert sind und permanent die TV-Kameras surren. Sie freuen sich, wenn die frisch erblondete Netrebko mit ihrem Ehemann Yusif Eyvazov (in Jogging-Anzug und Glitzer-Sneakers) schwer verliebt durch die Gassen und Läden flaniert. Doch auf der Bühne wird Aida freilich nicht blond. „La Netrebko“ singt mit dunkler, hochgesteckter Kronen-Perücke in einem blaugrauen Wallegewand und beweist: Sie kann nicht nur „Aida“, sondern die Primadonna assoluta unserer Tage.

Als hätte sie diese Rolle schon immer gesungen

Ihr unverändert samtiger, intelligent geführter Sopran überzeugt mit Dramatik, Sinnlichkeit und wunderbar leuchtendem hohen C. Die komplexe Rolle als äthiopische Königstochter, die nach Ägypten entführt wird und in politische und emotionale Kämpfe gerät, ist für Netrebko ideal. Ihre Stimme wird in der Mittellage größer, ohne an Höhen zu verlieren. Am Ende wird sie bejubelt und mit stehenden Ovationen gefeiert. Jubel auch für die Wiener Philharmoniker unter Riccardo Muti, der sich lange gewehrt hatte, „Aida“ in Salzburg aufzuführen. Und wenn schon, dann „bitte keine Pyramiden, keine Elefanten“ ließ er verlautbaren. Dafür sei Verona zuständig, in der Arena sei Ausstattungspomp notwendig.

Stattdessen erklingt in Salzburg unter dem weisen Verdi-Altmeister Muti (76) ein musikalisches Kammerspiel über eine tragische Dreiecksgeschichte: zwischen der ägyptischen Königstochter Amneris, ihrem geliebten und erfolgreichen Heerführer Radamès, der Amneris auf Wunsch des Königs heiraten soll. Dieser liebt allerdings die Sklavin Aida. Und so erklingen Liebesschwüre, Eifersucht und Todesdrohungen in Arien, Duetten, Terzetten und Quintetten – ohne Getöse, Pomp und Pathos. Stattdessen von blendend disponierten Wienern schlank musiziert, mit gedrosseltem Tempo und gedämpftem Volumen.