Als Pianist in den Trümmern von Yarmouk wurde Aeham Ahmad berühmt. Jetzt erzählt der syrisch-palästinensische Flüchtling seine Geschichte in einem Buch – Innensicht eines Getriebenen.

Düsseldorf. Am Dienstag, dem Tag der Deutschen Einheit, hat Aeham Ahmad auf seiner Facebook-Seite ein Porträt veröffentlicht, das den syrischen Fotografen Niraz Saied zeigt. Eine Erinnerung an den Freund, der jetzt schon zwei Jahre verschollen ist, irgendwo in den Fängen des Assad-Regimes. Einst sind die beiden gemeinsam durch Yarmouk gezogen, Ahmad mit seinem Klavier, Saied mit seiner Kamera. Dabei ist dieses eine Bild entstanden, das später um die Welt ging: der Pianist in der Trümmerwüste des Vorortes von Damaskus, anspielend gegen die Trostlosigkeit des Krieges.

Am Dienstagabend hat Ahmad im Kasseler Staatstheater gespielt, gemeinsam mit dem Edgar-Knecht-Trio. Seine Flucht endete am 23. September 2015 mit der Ankunft in Deutschland, seit August 2016 sind auch seine Frau und die beiden kleinen Söhne hier in Sicherheit. Aber wer in diesen Tagen ein Konzert von ihm erlebt, der spürt: Gegen die Trostlosigkeit spielt er noch immer an, getrieben von den Dämonen seiner Erinnerung, von den Schuldgefühlen – und von der Sehnsucht nach Frieden. Wo dieses Getriebensein wurzelt, kann man ab heute nachlesen: In dem Buch „Und die Vögel werden singen“ erzählt Aeham Ahmad seine Geschichte.

Aus einem Flüchtlingslager wird ein Stadtteil

Eine Geschichte, die schon in ihren glücklichsten Momenten vom Flüchtlingsdrama durchwebt ist. Denn Ahmads Großvater gehört zu den über 700 000 Palästinensern, die im Zuge des israelischen Unabhängigkeitskrieges 1948 vertrieben werden. Zehntausende kommen später im Flüchtlingslager Yarmouk vor den Toren von Damaskus unter, das 1954 errichtet wird, im Laufe der Jahrzehnte immer weiter verstädtert und sich zu einem Vorort der syrischen Hauptstadt entwickelt. Aber die endgültige Aufnahme in die Gesellschaft bleibt den Palästinensern verwehrt. „Du sollst eine Sprache lernen, die jeder versteht“, wird Ahmads blinder Vater seinem Sohn eines Tages sagen, als der mal wieder keine Lust hat, Klavier zu üben. „Wir sind Flüchtlinge. In die Heimat können wir nicht. Du sollst international sein.“

Der Vater lebt bis heute noch in Yarmouk, ebenso die Mutter. Das ist eine dieser Wunden, die Aeham Ahmad umtreiben. Eine andere: das zwölfjährige Mädchen Zeinab, das ihn Ende August 2014 dazu drängt, doch wieder loszuziehen mit dem Klavier und mit seinem Kinderchor in den Trümmern zu singen. Er lässt sich umstimmen, obwohl er müde ist. Dann fällt ein Schuss – und die Kleine ist tot.