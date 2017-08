Noelle-Neumann, die ihre Farbsättigungs-These in einer Düsseldorfer Publikation der „Stiftervereinigung der Presse“ veröffentlichte, konnte die Zeitungsverleger daher mit der kühnen Behauptung beruhigen, das Farbfernsehen werde damit „ein Verlangen nach dem Kontrast der schwarz-weißen Zeitung“ eher begünstigen. Tatsächlich sendeten sowohl die ARD als auch das ZDF ihre Nachrichten – also: das Wichtige – noch bis 1970 durchgängig in Schwarz-Weiß. Das lag zum einen schlicht daran, dass große Mengen Film- und Fotomaterial nur in Schwarz-Weiß zu bekommen waren, aber eben auch an der aus der Fotografie stammenden der kulturellen Gewohnheit, Wichtiges und Bedeutendes nicht in Farbe abzubilden.

Das fiel am ersten Sendeabend mit Vico Torrianis „Der goldene Schuss“ live vor 5000 Zuschauern in der Deutschlandhalle etwas dürftig aus, da Holzamer eigenhändig Showmaster Lou van Burg („Wunnebar, wunnebar“) wegen ungebührlichen Lebenswandels (Zirkus-Assistentin, Ehekrise) in Angriff genommen wurde. Zwar hatte Holzamer dem erst 1963 gegründeten ZDF als Programmmotto „Fernsehen als Lebenshilfe und zweckfreie Sinnenfreude“ verpasst, sah aber in der ihm eigenen Art kritisch, dass das Fernsehen der „Sinnenlust“ ein so „unerhört reiches und bewegtes Angebot“ mache, „dass wir selbst bei einem dürftigen Inhalt gefesselt werden können und wir vor Lächerlichkeiten unter Umständen sitzen bleiben, wenn wir uns nicht mit starker Willenskraft entziehen und Besserem zuwenden.“

Während die deutsche Elektroindustrie sich angesichts der drohenden Marktsättigung mit Schwarz-Weiß-Geräten über die neuen Absatzchancen (Preis eines Farbfernsehers 1968: 2000 bis 4000 D-Mark) freute, blieben selbst die Sender skeptisch. So versicherte der damalige ZDF-Intendant Karl Holzamer, ein leicht betulich-katholischer Philosophieprofessor aus Mainz, keineswegs die Nachrichten in ordinärer Farbe senden zu wollen, sondern lediglich das „Sinnenhafte“, wo es „auf Schau und auf die Entfaltung barocker Pracht“ ankomme.

Die Gefahr war eher gering: Als Willy Brandt auf der Funkausstellung in Berlin am 25. August 1967 um 10.57 Uhr symbolisch den roten Knopf drückte, gab es ganze 6000 TV-Geräte in Deutschland, auf denen zu sehen war, dass ein übereifriger Techniker einige Sekunden zu früh auf Farbe geschaltet hatte. Auf 16 Millionen deutschen Schwarz-Weiß-Geräten blieben Brandt und der Knopf grau.

Berlin. Farbfernsehen, so stand glücklicherweise bereits bei seiner Einführung 1967 in Deutschland fest, macht blöd: Modellversuche hätten erbracht, dass der „Lerneffekt bei farbiger Darbietung geringer ist“, die Information mehr Zeit braucht. Neue Laborexperimente bestätigten zudem, „dass das Farbfernsehen eine erhebliche Farbsättigung hervorrufen könnte“, schrieb die Lieblings-Meinungsforscherin der Deutschen, Elisabeth Noelle-Neumann (1916-2010).

Als die Bilder bunt wurden, waren Fernsehmacher und Zuschauer anfangs wenig begeistert. Was ARD und ZDF für wirklich wichtig hielten, wurde weiter in edlem Schwarz-Weiß statt in Farbe gesendet.

Farbfotografie galt sowohl im Fotojournalismus wie auch in der Kunst als so ordinär, dass die früheste Ausstellung von Farbfotografien im New Yorker Museum of Modern Art tatsächlich erst 1976 stattfand (William Eggleston, „Guide“, Aufnahmen von Alltagsgegenständen und Landschaften). Viele Fernsehmacher der frühen Jahre wie ZDF-Intendant Holzamer brachten ein fotografisches TV-Verständnis mit: „Die Sprache des Fernsehens besteht vornehmlich in der bewegten Fotografie. Die Fotografie bringt ein Bildmaterial hervor, die sie aus der mechanischen Selbstdarstellung tatsächlich vorhandener Außendinge gewinnt. Die Sonderexistenz des abgebildeten Gegenstandes in seiner Einmaligkeit und Unvertauschbarkeit stellt den Bildwert der Fotografie dar. So kann das fotografische Bild geradezu zu einer Wirklichkeitsfaszination führen.“

Diese nach heutigen Kritikbegriffen naive und unhaltbare Vorstellung von der Wirklichkeitsabbildung durch die Fotografie wurzelt in einer längst vergessenen, aber lange nachwirkenden Medientradition des 18. und 19. Jahrhunderts, geprägt durch den italienischen Kupferstecher Giovanni Battista Piranesi (1720-1778). Piranesi war in seinem Handwerk gleichermaßen wie auch in Archäologe und Architektur zuhause und schuf Drucke von Ansichten römischer Altertümer, eine ungeheure Verbreitung unter bürgerlichen Bildungsreisenden fanden.

Mit dem Aufkommen der Fotografie stellten etliche italienische Ateliers – nun erheblich preiswerter zu reproduzieren – die Drucke Piranesis einfach fotografisch nach. Piranesis „Vedute di Roma“ waren schwarz-weiß, die Fotografien des Schönen, Wahren und Guten ebenfalls. Abgebildete Kultur, die im Gegensatz zum Gemälde nicht selbst Kunst war, war damit auf den Farbverzicht festgelegt. Walker Evans (1903-1975), der vielleicht einflussreichste US-Fotograf des 20. Jahrhunderts, lehnte noch bis 1972 Farbfotos als „etwas Vulgäres“ ab.

Viel Farbe hatten ARD und ZDF zunächst auch nicht zu bieten

Von all dem wussten die deutschen Käufer mutmaßlich nichts, die anfangs wenig begeistert waren, den halben Preis eines neues VW-Käfers für eine Bunt-Flimmerkiste ausgeben zu müssen. Viel Farbe hatten ARD und ZDF zunächst auch gar nicht zu bieten. Weil die technische Umstellung Unsummen verschlungen hatte, fehlte schlicht das Geld für Farb-TV-Sendungen, die im Schnitt zu einer Produktionsverteuerung von zehn bis 15 Prozent führten. Entsprechend verlangte die ARD einen „Farbzuschlag“ bei den Rundfunkgebühren, die 1970 tatsächlich von sieben auf 8,50 D-Mark und schon 1974 auf 10,50 D-Mark angehoben wurden. Technisch wurde das Farbfernsehen ab 1963 in Köln-Ehrenfeld in einem Farbfernsehversuchslabor des WDR entwickelt und ausprobiert. Leiter war Franz-Josef In der Smitten, weshalb das historische Labor sich heute an der Bergischen Universität Wuppertal befindet: Dorthin war In der Smitten ab 1975 als Professor für Nachrichtentechnik gewechselt und mit ihm das Labor, wo es bis heute auf dem Campus Freudenberg erhalten wird. Mit der Technik gelang es dem Team um In der Smitten schon im Februar 1966, den Kölner Rosenmontagszug live in Farbe zu übertragen – die Zuschauer empfingen jedoch nur das Schwarz-Weiß-Signal.