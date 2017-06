Krebber : Ja. Die Städelschule in Frankfurt ist als Eliteschule aufgebaut. Sie ist deutlich kleiner, hat nur hundert Studenten und bildet nur Leute aus, die älter sind und ein künstlerisches Profil entwickeln. Die Städelschule ist die große Konkurrenz. Sie hat uns etwas den Rang abgelaufen, weil sie die künstlerische Ausbildung schneller auf den Punkt bringt. Kasper König war 1987 von der Kunstakademie Düsseldorf als Leiter zur Städelschule gewechselt und hat den Portikus als Ausstellungshalle für aufstrebende Künstler zur Bedingung gemacht. Damit konnte er den jungen Leuten ein Sprungbrett bieten. In Düsseldorf war das tabu.

Krebber : Wir sind eine Akademie und keine Hochschule. Bei uns gibt es keine Berufsausbildung. Wir übermitteln keine Kompetenzen, die die Studenten im Alltag zu Geld machen könnten. Wir bilden die schöpferischen Fähigkeiten eines jungen Menschen aus, in direkter Auseinandersetzung mit einer Künstlerpersönlichkeit. Diese persönliche Bindung an einen Professor zu erfahren, das ist das Geheimnis der Kunstakademie Düsseldorf.

Malerei ist favorisiert?

Krebber: Ja, aber auch die Fotografie, denn Düsseldorf gilt als Becher-Schule. Das ist aber ein Missverhältnis. Wir haben niemanden mehr, der eine bildgebende Fotografie lehrt, in der es um ein fotografisches Moment geht. Christopher Williams hat einen konzeptuellen Ansatz. Und Gursky betont ausdrücklich die freie Kunst.

Wie steht es um Bildhauer?

Krebber: Auf sechs Maler kommt ein Bildhauer.

Was steckt in den Mappen?

Krebber: Viel Kram. Mancher bewirbt sich mit VHS-Ergebnissen. Andere können kaum einen Stift halten. Wir sind aber kein Jugendclub und keine Streetart-Ausstellung. Die kritische Selbsteinschätzung bei den Bewerbern ist oft alarmierend gering. Manche waren nie im Museum, haben wenig in ihrem Leben gemalt, meinen aber, sie müssten eine künstlerische Laufbahn starten.

Wer prüft die Mappen?

Krebber: Sieben Professoren und ein Mitarbeiter bilden die Kommission. Sie beurteilen Konzeption, Intensität und Realisierungsfähigkeit. Wer insgesamt die Note 3 erhält, fliegt raus. Wer eine 2 hat, bleibt drin.

Gibt es Bewerber ohne Abitur?

Krebber: Ja. Dann muss man den Nachweis einer besonderen künstlerischen Begabung haben. Die Anzahl ist gering. Aber diese Leute sind wichtig, weil sie einen anderen Zugang haben. Manche sind Handwerker, manche sind einfach verstrahlte Gestalten, die auf ihrem Gebiet etwas Eigenes bearbeiten.

Wer darf endlich studieren?

Krebber: Wer die Prüfung am Ende des Orientierungsbereichs besteht. Früher waren es 50 Leute, heute sind es 60 bis 80. Im Moment sind es 95.

Wie wird man erfolgreich?

Krebber: Durch 10 000 Stunden Arbeit. Nur zu reden, bringt nichts. Wer drei Jobs hat, bekommt keinen Schwung. Die Studenten müssen aus ihrem Schneckenhäuschen herauskommen und in einen Dampfdrucktopf gesteckt werden. Dynamik ist wichtig. Sie wissen am Anfang gar nicht, was sie am Ende tun werden. Das bekommt man aber nur mit, wenn man anwesend ist. Wer sich darauf einlässt, erhält plötzlich einen ganz anderen Horizont. Er arbeitet an Dingen, von denen er vorher gar nicht wusste, dass man sie machen kann. Die Lehre im O-Bereich ist sehr intensiv. Wir sind zwei Professoren und fünf Lehrbeauftragte.